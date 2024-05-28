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THY’den ‘kokpit boş bırakıldı’ iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirerek yaptığı açıklamada "Maksatlı servis edilen yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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THY’den ‘kokpit boş bırakıldı’ iddialarına yalanlama
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz."

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