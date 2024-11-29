THY’nin en uzun uçuş noktası Sidney oldu

İstanbul Havalimanı’ndan dün saat 13:15 Sidney arasında gerçekleştirilen ilk uçuşla başlanan seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edilecek.

Uçuşların başlaması ile Türkiye ve Avustralya arasındaki turizm, ticaret ve kültürel alanlarda büyümeyi teşvik edecek. Yolcular THY’nın güçlü uçuş ağıyla dünyayı keşfetme imkanı da bulacak

“Türk Hava Yolları tarihindeki en uzun uçuş rotası"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ilk sefer ilişkin yaptığı açıklama da “Türk Hava Yolları tarihindeki en uzun uçuş rotası olan bu sefer ile ağımıza ikinci Avustralya şehrini eklemekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul- Sidney uçuşlarımız, Avrupa ve Avusturalya arasında bir köprü vazifesi görürken, misafirlerimizi de Türk Hava Yolları'nın konforu ve misafirperverliğiyle dünyaya bağlama konusundaki taahhüdümüzü temsil ediyor. Yakın gelecekte seyahati kesintisiz gerçekleştirebilecek menzilde uçakları filomuza dahil ederek, Avustralya’dan İstanbul'a direkt uçuş gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz.’’ dedi.

Yeni Güney Galler Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham ; “Türk Hava Yolları’nın Sidney’e gelişini, Sidney’e ziyaretçi sayısında artış sağlayacak önemli bir mihenk taşı olarak görüyoruz. İstanbul’dan başlayan bu heyecan verici yeni rota, havalimanlarımızın kapasitesini artırarak daha fazla ziyaretçiyi Yeni Güney Galler’e çekecek ve eyalet genelindeki turizm destinasyonlarımızda istihdam ve ekonomik büyümeyi artıracaktır. Daha fazla yolcunun havalimanlarımızı kullanması, Minns Hükümeti’nin eyalet çapındaki ziyaretçi ekonomisinde istihdamı ve büyümeyi artırma planının bir parçasıdır.” şeklinde konuştu.

"Türk Hava Yolları'nı Sydney'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz"

Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton ise; "Türk Hava Yolları'nı Sydney'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni hizmet, Sydney'in zaten güçlü olan uluslararası ağını güçlendirmekle kalmıyor, yolculara Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki geniş merkezi aracılığıyla Avrupa ve ötesine daha fazla seçenek ve bağlantı sunuyor. Türk Hava Yolları, pazara ek rekabet getirmesinin yanı sıra, Yeni Güney Galler'de ikamet eden 15.000'den fazla Türkiye doğumlu Avustralyalı ve Türkiye'nin Avustralyalı gezginleri için en popüler destinasyonlardan biri olacağına eminiz." dedi.



Bilet fiyatları şu şekilde:



Türk Hava Yolları’nın Sidney çıkışlı ve İstanbul varışlı Sidney/ Avustralya uçuşlarının açılışa özel lansman fiyatı 1489 Avusturalya doları ; İstanbul çıkışlı, Sidney varışlı seferleri ise 999 dolar.

Lansman fiyatları dâhilinde;

Son Biletleme Tarihi: 31 Aralık 2024

Seyahat Tarihi: 28 Kasım 2024 -20 Haziran 2025