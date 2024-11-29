Gebze Ticaret Odası, Çayırova’ya ASM binası kazandırıyor

Gebze Ticaret Odası Vakfı tarafından yapılacak olan ve 7 hekimin hizmet vereceği Aile Sağlığı Merkezi’ne ait proje süreci ve iş birliği detaylarını içeren protokol imzalandı. Kocaeli Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Gebze Ticaret Odası yönetimi katıldı.

GTO, Çayırova’ya yeni bir eser kazandıracak

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Çayırova’da faaliyet gösteren üyelerimiz başta olmak üzere, Çayırova Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile Çayırova’ya bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılmasına karar verdik. GTO Vakfı tarafından daha önce 3 ilçemize kazandırdığımız eserlerimize, 4. ilçemiz olan Çayırova’mıza da yeni bir eser kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yapacağımız çalışmanın bölgemize hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.