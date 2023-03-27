THY'nin Lusaka uçuşları yeniden başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya uçuşlarını yeniden başlattı. THY’nin dün İstanbul Havalimanı’ndan Lusaka’ya TK-525 sefer sayılı Boeing 737-800 Max uçağı ile 98 yolcusu ile havalandı. THY'nin Lusaka uçuşları, Darüsselam aktarmalı olarak haftada iki frekans gerçekleşecek.

“Afrika’da 62 destinasyona sefer gerçekleştiriyoruz"

Yeniden başlayan Lusaka seferleri ile ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Bu sene kıtaları birleştirme ilhamımız ile kişileri ve dünyayı bir araya getirebilme çabamıza, Afrika'nın doğal yaşam turizmi açısından en önemli noktası olan Lusaka'yı ekliyoruz. Afrika kıtasında en çok noktaya uçan hava yolu şirketi olarak 62 destinasyona gerçekleştirdiğimiz seferler ile bu kıtaya verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Türk Hava Yolları olarak uzakları yakınlaştırma mesajımıza devam ediyor; farklı kültürleri ve insanları birleştirme çabamızın gücümüze güç kattığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.