Ticari araç pazarına ‘TEMSA Finans’ desteği

Otomotiv kredisi başta olmak üzere, tüketicilere farklı alanlarda sunduğu finansman paketleriyle 2023 Haziran itibarıyla Türkiye’de 2,3 milyar TL’lik bir kredi büyüklüğüne sahip olan ALJ Finans ve TEMSA arasındaki iş birliğiyle ‘TEMSA Finans’ markasıyla hayata geçen uygulama, TEMSA müşterilerinin ticari araç finansmanına bayi üzerinden erişimi hızlandırıp kolaylaştırırken, banka dışı farklı bir finansman alternatifi sunacak.

Uzun kredi tahsis süreçlerinin önüne geçilecek

Geçtiğimiz ay içinde pilot uygulamalarına başlayan ve 25 Eylül tarihi itibarıyla TEMSA’nın Türkiye’nin dört bir yanında bulunan otobüs ve midibüs yetkili satıcılarının tümünü kapsayan ağda TEMSA Finans markasıyla uygulamaya başlanan iş birliği, TEMSA markalı otobüs ve midibüs alımlarında kullanılabilecek. Herhangi bir yetkili satıcı üzerinden alım işlemini gerçekleştirmek isteyen tüketicilere, alacakları araçlar için piyasa ve pazar koşullarına göre değişen farklı tutar, oran ve vadelerde rekabetçi finansman çözümleri sağlanacak. Tüketici, işlemler sırasında anlık olarak krediye erişebilecek. Böylece kimi zaman sektördeki hareketliliği olumsuz şekilde etkileyen uzun kredi tahsis süreçlerinin önüne geçilecek. Ayrıca TEMSA müşterilerine, bankalardaki kredi limitleri dışında yeni kredi limiti oluşturulacak.

“TEMSA Finans aynı zamanda bir sürdürülebilirlik ve mobilite projesi”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, müşteri odaklı düşünmenin TEMSA ekosisteminin temelinde olduğunun altını çizerken, “Bu yaklaşımı araçların tasarımından satış süreçlerimize, pazarlamadan satış sonrası hizmetlerimize kadar kararlı şekilde uyguluyoruz. ALJ Finans ile hayata geçirdiğimiz bu anlaşma da bu yaklaşımımızın net bir göstergesi. TEMSA Finans ile birlikte biz aslında müşterilerimize, sürecin her anında yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Çok geniş bir ürün gamı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi onlara finansman konusunda da farklı bir alternatif sunuyoruz. Diğer yandan, biz müşterilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırarak, aslında hem ticari araç sektöründe bir hareketlilik yaratılmasına hem de müşterilerimizin filolarını yenilemelerine ve bu sayede çok daha çevreci araçları yollara çıkarabilmelerine olanak sağlıyoruz. Bu kapsamda, TEMSA Finans’ın sadece bir finansman projesi olarak değil; dokunduğu farklı alanlarla bir sürdürülebilirlik ve mobilite projesi olduğuna inanıyoruz” dedi.

Finansmana erişim konusunda çözümün bir parçası oluyoruz

Türkiye’nin, uzun yıllardır Avrupa’nın en önemli ticari araç üreticisi unvanına sahip olduğunun altını çizen Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Üretim tarafındaki bu gücümüzü, ülkemizin ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak; onlara daha konforlu ve daha güvenli çözümler sunmak için kullanmayı sektörün öncelikli sorumluluğu olarak görüyoruz. Bugün fabrikalarımızda, çoğunlukla yerli teknolojilerle üretmeyi başardığımız yeni nesil birçok aracımızı günlük hayatlarımızda daha çok görebilmemiz için finansman alternatiflerinin çoğaltılması da büyük önem taşıyor. TEMSA olarak, bu gibi uygulamalarla, burada üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmeye ve çözümün bir parçası olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, bu alandaki tecrübesi ve finansal gücüyle yanımızda olan; bu projeyi Türk ticari araç sektörüne bir katkı olarak gören ALJ Finans’a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün finansal çözüm ortağı olmak istiyoruz

ALJ Finans Genel Müdürü Volkan Döşoğlu ise, marka olarak uzmanlaştıkları otomotiv kredilerinde segment yelpazelerini genişletmek istediklerini belirterek “Finansal tecrübelerimizi otomotiv sektörünün tüm paydaşları ile paylaşmak istiyoruz. TEMSA ile gerçekleşen bu iş birliği bizim için ayrı bir önem taşımakta. TEMSA ile ticari araç finansına başlıyoruz. Ayrıca bir markanın çözüm ortağı olmak da bizi ayrıca memnun ediyor. ALJ Finans olarak bu tür iş birliklerimizi daha da arttırmak marka portföyümüzü genişletmek arzusundayız” şeklinde değerlendirdi.