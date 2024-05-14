Tiryaki Agro, ‘Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı’ için Tüpraş’a hammadde verecek

Tiryaki Agro, büyüme stratejisinin temelini oluşturan sürdürülebilir biyoekonomik faaliyetler konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Tiryaki Agro, Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi Tüpraş ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimine yönelik olarak atık ve kalıntı yağlar kaynaklı hammaddelerin uzun süreli tedariği için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile, Tiryaki Agro’nun tarım ürünleri tedarik zinciri konusundaki global uzmanlığıyla, Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi ve enerji sektörünün lider oyuncusu Tüpraş’ın deneyimi bir araya gelecek.

100 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor

Tiryaki Agro, söz konusu proje için tedarik zinciri yönetimindeki global gücünü kullanacak olup, temizleme ve ön işleme tesisleri kurmak üzere 100 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Anlaşma çerçevesinde; Tüpraş ve Tiryaki Agro 2025 yılından itibaren SAF hammaddelerinin ticaretine başlamaları ve Tüpraş’ın planladığı SAF üretimine ilişkin tesisinin tamamlanmasının ardından da 10 yıl süre ile Tüpraş’a hammadde tedarik edilmesi hedeflenmektedir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, Tiryaki Agro’yu biyoekonomi alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak tanımladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Biyoekonomi, yenilenebilir biyolojik kaynakların işlenmesi ve bunun sonucunda çıkan ürünlerin gıda, yem, kimya ve enerjide kullanılarak değer yaratılmasını kapsıyor. Enerji, kimya ve tarımın kesişim kümesi bugün belirgin şekilde büyüdü, biz de buna paralel olarak endüstriyel tarım ürünlerinin tedarik zincirinde, gıda ve yem güvenliği, biyoçeşitlilik ve etkin toprak kullanımı gibi konulara da dikkat ederek, atık ve kalıntı yağlardan oluşan jet yakıtı hammaddeleri ile çeşitli biyoendüstriyel ürünlerin üretimi konusunda yatırım kararları aldık. Tüpraş’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi tesisi için uzun vadeli hammadde tedariği anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilenebilir yakıtlar alanındaki katma değerli çalışmalarımızı, Türkiye’nin lider ve bölgenin önde gelen SAF üreticilerinden biri olmaya aday Tüpraş‘ın kullanımına sunarak, Türkiye’nin SAF alanında öncü ülkelerden biri olmasına hizmet etmeyi hedefliyoruz.”

Sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşım

Tarım tedarik zincirinin üretimden depolamaya, işlemeden lojistiğe, ticaretten nihai tüketiciye ulaşan her halkasını en verimli şekilde yöneten Tiryaki Agro, tarıma dayalı enerji projeleri, sürdürülebilir-rejeneratif tarım uygulamalarının geniş coğrafyalarda uygulanması, Ar-Ge tabanlı yeni ürünlerin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ileri işlemesi yoluyla fonksiyonel gıda ve yem üretimi ve değer yaratan tarım ürünleri tedarik zinciri entegrasyonları konusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Bu yatırımların odağında Türkiye ve yakın coğrafyalarda bitki bazlı protein üretimi, soya kırım tesisleri ve Afrika’da yağ tesisleri ile nişastalar ve türevlerine ilişkin planları bulunuyor.