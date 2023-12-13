Tiryaki Agro’ya Irak’taki yatırımı için 112,5 milyon dolar kredi

Tarım ürünleri tedarik zinciri şirketi Tiryaki Agro, Dubai’de kurulu iştiraki Manar FZCO aracılığı ile, Irak’ın Umm-Qasr Limanı’ndaki soya kırım tesisi ve mısır depolama yatırımı için 112,5 milyon dolara kadar yatırım ve işletme sermayesi kredisi aldı.

Krediye ilişkin sözleşme 12 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nde; IFC Orta Asya ve Türkiye’den Sorumlu İmalat, Tarım ve Hizmetler Bölge Endüstri Müdürü Lukas Casey ile Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu’nun katılımıyla düzenlenen törende imzalandı. Dünya Bankası Grubu üyesi International Finance Corporation (IFC) liderliğinde, Hollanda merkezli Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO) ve Fransa merkezli Proparco’nun katılımıyla alınan kredi, Irak’a son yıllarda tarım alanında sağlanan en büyük tutarlı finansman desteği olma özelliğini taşıyor. Tiryaki Agro’nun çoğunluğuna sahip olduğu Bağdat merkezli Sama-al Manar şirketi tarafından yapılan bu yatırım, grubun Irak pazarındaki güçlü konumunu pekiştirecek. Yanı sıra, projenin inşaatında ve tesislerin işletilmesinde yaklaşık 250 kişilik istihdam yaratılacak.

Tiryaki Agro’nun Türkiye, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da toplam 11 ülkede iştirakleri ile büyük kısmı Türkiye’de yer alan 25 üretim tesisi bulunuyor. Şirket, Irak’ta tamamlanacak yatırımın dışında, tarımda sürdürülebilirliği sağlayacak teknolojik ve bilişim odaklı projeler ile tarımsal gıda ürünlerine katma değer kazandıracak gıda inovasyonu yatırımları yapmaya hazırlanıyor.

Ek yatırımlar yolda

Konuyla ilgili açıklama yapan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, yaklaşık bir yıldır devam eden ve depo bölümü tamamlanarak hizmete giren yatırımın soya kırım tesisi etabının 2024 yılı başında üretime geçmesinin planlandığını söyledi. Tiryakioğlu, devamında şunları kaydetti: “Önemli bir paya sahip olduğumuz Irak yem pazarındaki gücümüzü artırmak için ülkenin güneyinde yer alan Umm-Qasr Limanı'ndaki yatırımımıza 2022 yılında başladık. Sadece Tiryaki Grubu’na hizmet veren münhasır rıhtıma yakın bir alanda, soya kırım tesisi ve mısır depoları inşa ediyoruz. Yatırımın bir parçası olan depolar tamamlandı, soya kırma operasyonu ise 2024 yılının ilk aylarında başlayacak. Aldığımız finansman desteği ile kurulacak olan bu agro-endüstriyel tesisimiz ilk aşamada yılda 1 milyon ton soya küspesi ve 200 bin ton soya yağı üretecek. Günlük 3 bin ton kırım kapasitesine sahip olan soya tesisimizin, yılda 700 milyon doların üzerinde gelir yaratmasını ve bu gelirin yarısının ihracat ile elde edilmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde un, bakliyat, pirinç tesisi olmak üzere mevcut yatırımın üzerine 300 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz.”

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan’dan Sorumlu İmalat, Tarım ve Hizmetler Bölge Endüstri Başkanı Ashruf Megahed de Tiryaki Agro ile olan iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmalat ve tarım işletmelerinin, istihdam yaratılmasını ve ekonomik büyümeyi teşvik eden kuruluşlar olduğuna dikkat çeken Megahed, “Bu yatırım, Irak’ın gıda güvenliğinin artırılma ve ekonomik çeşitliliğin teşvik edilmesinde etkili olmakla kalmayacak, ülkenin toplam ihracatına da önemli bir katkı sağlayacak.” diye konuştu.