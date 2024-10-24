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TMO, PTTAVM üzerinden yurt dışına satışa başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, TMO markalı ürünlerin PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TMO, PTTAVM üzerinden yurt dışına satışa başlıyor
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, TMO markalı ürünlerin, PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacağı bildirildi.

TMO'nun, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapıldı. Arz fazlası olarak değerlendirilen ürünlerle sınırlı olmak üzere TMO markalı perakende ürünlerin, dijital mecralardaki satış kanalları üzerinden yurt dışında da satışa sunulacağı bildirilen paylaşımda, "Kuruluşumuz ürünlerinin PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler AŞ (PTTAVM)'ye on-line satış platformları üzerinden yurt dışında satışa sunulmak üzere yetkilendirilmesine ilişkin protokol, Kurumumuz adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ve PTTAVM adına Genel Müdür Hakan Çevikoğlu tarafından imzalandı." denildi.

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