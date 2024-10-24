PFDK'dan Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün'e para cezası

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Kayserispor Kulübü hakkında, 19.10.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Özlem Uçar’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

2- Eyüpspor Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor-Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Göztepe’nin, 19.10.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor-Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Antalyaspor Kulübünün, 19.10.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Galatasaray’ın, 19.10.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 292.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney misafir 3. kat tribün, güney misafir B3 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada, Galatasaray sporcusu Yunus Akgün, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu)

6- Beşiktaş’ın, 20.10.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş- Konyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 104 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

7- Samsunspor’un, 20.10.2024 tarihinde oynanan Samsunspor -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN 203 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Samsunspor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Fenerbahçe’nin, 20.10.2024 tarihinde oynanan Samsunspor -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 221-A, 221-B ve 223-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

9- Bodrum FK’nın, 21.10.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."