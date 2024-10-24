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TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

TFF, TUSAŞ'a yapılan saldırıda hayatını kaybedenler anısına maçlarda siyah bant ve saygı duruşu kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle profesyonel ve amatör liglerde oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını ve siyah bant takılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.''

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