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Güvenlik zirvesinde net mesaj: Teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadeleye dair atılan ve atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceği ve sınır ötesinde terör yapılanmalarına izin verilmeyeceği vurgulandı.

AA
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Güvenlik zirvesinde net mesaj: Teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı.

Atatürk Havalimanı'ndaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Toplantıda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili son gelişmeler, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı.

Toplantıda terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınırların ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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