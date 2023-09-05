Tohum Holding'de üst düzey atama

Tohum Holding Genel Müdürlüğüne Yılmaz Yaman atandı.

Tohum Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana Tohum Holding Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yaman, işletme lisans eğitimi sonrası İstanbul Üniversitesi'nde pazarlama alanında yüksek lisansını, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme alanında doktorasını tamamladı.

Dijital ekonomi, iş geliştirme, global pazarlama ve yatırım yönetimi alanlarında uzmanlaşan Yaman, 20 yılı aşkın profesyonel iş yaşamında gıda, tekstil, perakende ve medya sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında üst düzey görevler üstlendi.

Ocak 2021 itibarıyla Tohum Holding'e Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak geçiş yapan Yaman, grup bünyesinde yeni iş kollarının kuruluşundan sorumlu oldu.

Yaman, bu süreçte tüketici sağlığı markası Vitago'nun kuruluşunu gerçekleştirerek şirketin İcra Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Tekstil sektöründe ise ihracat şirketi Tefex Global'in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaman, Tohum Holding'in ilk girişim sermayesi yatırımı olan Bulutklinik şirketinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

Bir dönem Medipol Üniversitesi İşletme Bölümü'nde ders veren Yaman, evli ve iki çocuk babası.