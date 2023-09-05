SAHA İstanbul’a Avrupa’dan ‘Küme Mükemmeliyeti’ ödülü

Bünyesinde Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sanayinde yer alan 1.001 Firma ve 26 Üniversitenin yer aldığı SAHA İstanbul, Avrupa’nın en önemli değerlendirme ve Analiz Kuruluşu olan ESCA tarafından “Küme Yönetiminde” mükemmellikte “SILVER” kalite etiketi ile ödüllendirildi. Türkiye’de ilk kez bir kümelenme “SILVER” kalite etiketine sahip olurken, SAHA İstanbul, dünyada bu etiketi alan dördüncü kümelenme olarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa’daki 400’den fazla kümenin faaliyetlerini, yapılarını ve yönetimlerini değerlendiren ESCA; kümeleri, küme yönetimi ve sağlanan sektörel fayda gibi kriterler çerçevesinde analiz ediyor ve başarılı kümeleri yetkinliklerine göre sınıflandırarak ödüllendiriyor. Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası ESCA, dünyanın en önemli analiz kurumları arasında yer alıyor.

SAHA İstanbul bu çerçevede kümelenmenin yapısı, yönetimi, stratejik faaliyetleri, finansmanı, firmalara yönelik hizmetleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, küme içindeki etkileşimleri, başarıları, kümenin tanınırlığı ve sektörel fayda gibi farklı göstergeler üzerinden değerlendirildi.

Küresel iş birliklerini güçlendirecek

2021 yılında aynı kuruluş tarafından “BRONZE” kalite etiketi ile ödüllendirilen SAHA İstanbul sürekli bir gelişim göstererek bu kez 2023 yılında daha yüksek bir dereceden ödüllendirildi. Küme Mükemmeliyeti “SILVER” etiketi; SAHA İstanbul’un hem mükemmellik yolunda ilerlemesini hızlandıracak hem de dünyadaki farklı kuruluşlarla iş birliğinin güçlenmesine katkı sunacak.

SAHA İstanbul kuruluş amacına uygun olarak, yerli ve milli projelerinin uluslararası alanda güçlü şekilde temsil edilmesi ve küresel pazarda yer almalarını sağlamak için her iki yılda bir SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarını da organize ediyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında başlatılan ESCA Küme Analizi Avrupa Sekreteryası ise küme organizasyonlarının yönetim kapasitelerini ve operasyonel yeteneklerini geliştirmelerini desteklemeyi hedefliyor. SAHA İstanbul da bu değerlendirme modeline göre 2 yıllık “SILVER” etiket süreklilik sürecini tamamladıktan sonra “GOLD” etiketi alarak bu alanda Türkiye’deki tek kümelenme olmayı hedefliyor.