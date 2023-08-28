Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ilk ihracatını yaptı

HATAY/EKONOMİ

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesisi, yaklaşık 15 bin çalışanı ve yüksek katma değerli tesis yatırımlarıyla sürdürülebilir yaşam için çalışmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla dünyada da öncü gruplardan biri olan Tosyalı, İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde nitelikli ve yeşil çelik üretimi yapacak Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisini etap etap faaliyete geçiriyor. Bir süre önce iki quantum ocağından ilkinde üretime başlayan Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ilk ihracatını Cezayir’e gerçekleştirdi. İhraç edilen ürünler Cezayir’in bir numaralı müteahhitlik firması Cosider Canalisation Spa’nın toplamda 80 bin tonluk Ain Kecha baraj sulaması ve AVAL deniz suyu arıtma projeleri kapsamında kullanılacak.

Bu kapsamda Tosyalı Algerie’nin spiral tesisine toplam 7 bin 770 tonluk, 16.00 mm kalınlık-1500 mm genişliğe sahip 249 adet rulo çelik sevkiyatı gerçekleştirildi. Yeşil çelik kategorisindeki bu ürünler, TOS5250, bir başka ifadeyle S355JR malzeme kalitesinde olup Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi quantum ocağında gerçekleştirilen ilk üretim olma özelliğini taşıyor.

Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı Tosyalı

2.5 milyar dolar değerindeki Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi yatırımı, gelişmiş teknolojisi ve endüstri 4.0 uyumuyla Tosyalı Holding’i küresel rekabette öne geçirecek bir tesis. Bu tesisle birlikte, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı da Tosyalı oldu. Yeşil çelik üretimine odaklanan tesis, ileri teknoloji içeren sürdürülebilirlik eksenli yatırımları sayesinde yüksek fırınlara göre yüzde 70, geleneksel ark ocaklarına göre yüzde 20 daha düşük karbon ayak izine sahip olacak. Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldıracak Sarıseki Tesisi, katma değerli çelik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak.