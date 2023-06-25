Touchapp'ten 200 milyon TL'lik yatırım hedefi

Türkiye’de yaklaşık 2 yıl önce Filistinli iki kardeş tarafından temelleri atılan sosyal medya uygulaması Touchapp için bugüne kadar 40 milyon TL yatırım yapıldı.

Touchapp Kurucu Ortağı Islam Faisal, “Gelecek 5 yıllık süreçte yatırım miktarımızı 200 milyon TL’ye çıkaracağız. Merkezimiz Alanya’da bulunuyor. Şu anda çok büyük çoğunluğu Türk olan 45 yazılımcı çalıştırıyoruz. Bu sayıyı da artıracağız ancak 2 ile 5 bin dolar arasında maaşla dahi yazılımcı bulmakta zorlanıyoruz.” dedi.

Uzun yıllar önce Türkiye’ye yerleştiklerini ve turizm, inşaat gibi farklı alanlarda da yatırımları bulunduğunu anlatan Islam Faisal, “Türkiye’den doğan Touchapp ile dünya çapında sosyal iletişim anlayışını değiştirmeyi, kişiselleştirilebilir bir sosyal medya platformu yaratmayı amaçladık. Kaliteli paylaşımların yer aldığı bir platform olarak kullanıcısına zamanını faydalı bir şekilde geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Ortak fikirli insanları buluşturan ve bugüne kadarki sosyal medya platformlarından ayrışarak fark yaratan bu uygulamayı, Türkiye’den dünyaya tanıtmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdiden dünya çapında ve Türkiye’den yatırımcıların ilgisini çektik. Türkiye’den büyük bir grup yüzde 10’luk hissemizi satın almak için yaklaşık 3 milyon dolarlık teklif yaptı. Ancak uygulamamızın yapısını ve düşüncesini değiştirmek istediler, kabul etmedik. Diğer bir teklif ise ABD’den geldi. ABD’li Blossom Street Ventures isimli şirket, Touchapp’in tamamını satın almak istedi ve 23 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Bunu da kabul etmedik. Çünkü biz Türkiye’de bu işi büyütmek, Türkiye’den dünyaya yayılan bir sosyal medya uygulaması olmak istiyoruz. Gelecek hedeflerimiz arasında önce Türkiye’de sonra ABD’de halka arz olmak var.” ifadelerini kullandı.

‘Basın Hesabı’ özelliği

Touchapp’ten paylaşılan içeriklerin doğru bilgiler olduğunu dile getiren Islam Faisal, bunu nasıl sağladıklarını şöyle anlattı: “Sosyal medya platformlarındaki en büyük problemlerden biri ‘yalan haberlerin’ yayılması. Biz bunun önüne geçmek için basın mensuplarına özel hesaplar açılmasını sağladık. Herhangi bir basın kuruluşunda çalışan, çalıştığını basın kartı ya da kurum kartı ile kanıtlayanlar ‘basın hesabı’ açabilecek. Basın hesabı dışında kimse ‘haberler’ kategorisinde içerik paylaşamayacak. Böylece sadece basın mensuplarından haber akışı olmasını sağlayacağız. Çünkü diğer sosyal medya mecralarında onaylı hesap açmak için ücret ödeniyor. Böylece isteyen herkes para ödeyerek onaylı hesap olabiliyor. Bizde ise böyle bir durum yok. Basın hesapları dışında onaylı hesap olmak için de içerik üreticisi olunması şartımız var. Böylece kullanıcılarımızın doğru bilgilere, doğru isimlerden ulaşmasını sağlayacağız.”

“Alanya yatırımlar için oldukça uygun”

Touchapp’in tasarımını da yenilediklerini belirten Islam Faisal, “Yeni tasarımımız çok beğenildi. Kullanıcılarımızdan çok güzel mesajlar aldık. 2026 yılında hedefimiz Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 30’unun Touchapp’te olmasını sağlamak. Bu hedefi yakalayabileceğimize inanıyoruz. Merkezimiz her zaman Türkiye ve Alanya olacak. Ancak İstanbul’da da bir ofis açma düşüncemiz var. Alanya teknoloji yatırımları için çok uygun bir yer. Bizim gibi birçok girişimciyi Alanya’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Alanya deniz, kum, güneş dışında teknoloji yatırımlarıyla da öne çıkabilir.” ifadelerini kullandı.