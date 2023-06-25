İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk devam ediyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Kurban Bayramı tatilini Havayolu ile kullanarak İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yaz sezonun getirdiği yoğunluğa uzun bayram tatilinin de eklenmesiyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği artarak devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman check-in kontuarları, güvenlik noktaları ve pasaport geçiş noktalarında kuyruklar oluşuyor. Havayolu şirketleri yoğunluk yaşanmaması için yolcularının Havalimanına daha erken gelmelerini bildirdi.

Cuma günü havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti. Dün ise bin 510 uçuş ile 251 bin 737 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nda bugün de bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı öğrenildi.