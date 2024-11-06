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Toyata'da iki yıl sonra ilk kar düşüşü: Yüzde 20 geriledi

Toyota Motor, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yavaşlayan satış ve üretim hacmi nedeniyle ikinci çeyrek karında yüzde 20’lik bir düşüş yaşandığını bildirdi. Bu, son iki yıl içinde çeyrek dönem kârında kaydedilen ilk düşüş oldu.

Haber Merkezi
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Toyata'da iki yıl sonra ilk kar düşüşü: Yüzde 20 geriledi
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Toyota Motor, yavaşlayan satış ve üretim hacminin sonuçlara zarar vermesiyle Çarşamba günü ikinci çeyrek kârında yüzde 20 düşüş açıkladı. Çeyrek dönemlik kar, son 2 yıldır ilk kez düştü.

1,2 trilyon yen faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemindeki 1,4 trilyon yenin altında kaldı. Analistler 1,2 trilyon yen faaliyet karı bekliyordu.

İlk 6 ayda ise net kar yüzde 26,4 azalarak 1,9 trilyon yen, faaliyet karı yüzde 3,7 düşüşle 23 trilyon 464 milyar yen oldu.

Toyota cari yıl için faaliyet karı tahminini 4.3 trilyon yen, net kar tahminini 3,57 trilyon yen olarak korudu.

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