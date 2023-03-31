Toyota Yaris satışları 10 milyonu aştı

Toyota açıklamasına göre, markanın her neslinde büyük ilgi toplayan ve birçok ödül kazanan Yaris modeli, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Yaris, özellikle salgından sonra otomotiv sektörünü etkileyen üretim ve tedarik problemlerine rağmen tüm dünyada 10 milyonluk satış adedini aşmayı başardı.

Yaris, bu başarısıyla Corolla, Camry, RAV4, Hilux ve Land Cruiser gibi sekiz haneli rakamlara ulaşarak "efsane Toyota modelleri" arasındaki yerini de aldı.

10 üretim merkezi bulunuyor

Toyota Yaris, satışa sunulduğundan bu yana istikrarlı şekilde Avrupa’da en çok satan modellerinden biri olmayı da sürdürüyor. Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan Yaris, genişleyen ürün ailesiyle de daha farklı müşteri profillerine ve beklentilerine yanıt veriyor.

Türkiye’de 2022’de satışa sunulan Yaris Cross, SUV tarzıyla ailenin müşteri portföyünü de genişletti. 1999 yılında ilk nesil Yaris’in tanıtılmasından bu yana Avrupa’da Yaris ailesinin toplam satışları 5 milyon 155 bin adedi aştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, Toyota’nın Avrupa satışlarının 3'te 1'inden fazlasını, Yaris ürün gamı temsil etti.

Yaris aynı zamanda dünya çapında bir Toyota modeli haline de geldi. İlk olarak 1999 yılının başında Japonya’da üretilmeye başlanan Yaris’in şu anda Japonya ile birlikte Brezilya, Çin, Tayvan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Fransa ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 10 üretim merkezi bulunuyor.

Avrupa’da ise 2001 yılından bu yana Yaris üretimi gerçekleştiriliyor ve toplam Yaris üretimi 4,6 milyon adedin üzerine çıktı.