Trendyol, ilk pop-up mağazasını açtı

Trendyol ilk pop-up mağazasını Riyad'da açtı. Şirket Körfez Bölgesi'nde 50 bin satıcısıyla 14 milyonu aşkın çeşitlilikte ürün yelpazesi sunuyor.

Al Nakheel Mall'da açılan mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Trendyol'un pop-up mağazasının lansmanına oyuncu Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı da katıldı.

Körfez Bölgesi'nde 2023 eylül ayından bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da pazaryeri modeliyle faaliyet gösteren Trendyol, burada 1 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaştı.

6 ülkeye yönelik hazırladığı mobil uygulama ilk 6 ayda 4,5 milyon kez indirilen Trendyol, yıl sonuna kadar bölgede 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor.

Trendyol satıcıları adına pazarlama maliyetlerini ve yatırımlarını üstlenerek, teknolojik altyapısıyla bölgede dijital ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyor.