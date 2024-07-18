Trendyolmilla, ilk ayakkabı koleksiyonunu satışa sundu

Hazır giyimde online alışverişin adresi Trendyolmilla, ayakkabı dünyasına adım attı. Topuklu ayakkabılardan babetlere, terliklerden sandaletlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı Trendyol Shoes SS24 koleksiyonu, Trendyolmilla sayfalarında yerini aldı.

Her zevke ve ihtiyaca hitap eden geniş ürün yelpazesi ile koleksiyon, modaseverlerden tam not almaya aday. Yalnızca kadın ürünlerinin yer aldığı ilk koleksiyonun ardından gelecek ay içinde platforma erkek ve çocuk ayakkabılarının da eklenmesi hedefleniyor.