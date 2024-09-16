Trendyolmilla’dan 18 bin parçadan oluşan sonbahar-kış koleksiyonu

Trendyolmilla, yeni trendlerini yaklaşık 18 bin parçalık sonbahar-kış koleksiyonuna taşıyor. Koleksiyon Trendyolmilla Woman, Curve, Beachwear, Party, ActiveWear, Modest ve bu sezon eklenen "Ayakkabı" ve "Kids" kategorilerinde 100 ürün grubunu kapsıyor.

Koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında leopar desenli ürünler, bağlama detaylı elbiseler, pelerin detaylı dış giyimler, 3 boyutlu fırfır detaylı tulum modelleri bulunuyor. Bordo, mürdüm, gri melanj, kırmızı, kahverengi, haki ve fıstık yeşili tonları, sezonun ve koleksiyonun öne çıkan renklerini oluşturuyor.

Desenlerde ise leopar, degrade, soyut çiçekler, büyük ölçekli çiçekler, şal desen ve degrade desenleri yer alıyor. Ürün dokularında ise üç boyutlu, piliseli, tüvit ve yün görünümlü kaliteler, çiçek aplikeler, crinkle (buruşuk görünümlü) kumaşlar, kürk, süet, parlak yüzeyli simli dokular öne çıkıyor.

Sonbahar-kış sezonunun öne çıkan trendleri arasında bağlama ve fiyonk detayları, drapeler, gül aplikeler, transparan görünümler, taş baskı detayları, carmen yaka formları, pelerin detaylı elbise ve dış giyimler yanı sıra smart takım elbiseler yer alıyor. Temiz denim yıkamalar ve silüetler, kürk yakalar, deri elbiseler, etekler, ceket, pantolonlar ve dış giyimler de sezonun dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor.

Trendyolmilla koleksiyonuna bu sene eklenen ayakkabı kategorisinde ise leopar desenli modeller, smart ve casual görünümlü modeller öne çıkıyor. Renklerde siyah, bordo ve bej tonları dikkat çekiyor. Son zamanların en büyük trendi babet ve western görünümlü ürünler de çok yakında Trendyolmilla sonbahar-kış koleksiyonunda kullanıcılarla buluşacak.