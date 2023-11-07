TROY'un işlem hacmi yüzde 57 arttı

TROY, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 2023 yılı Ekim ayına ait işlem hacmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan açıklamada, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.