TSMC, bazı fabrikalarında üretimi durdurdu: İşte nedeni...

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 90'den fazla kişi yaralandı.

CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirterek, Ada'nın kuzey bölgeleri için dev dalga uyarısında bulundu.

Söz konusu durum, şirketleri de olumsuz etkiledi. Aktarılan bilgilere göre bu şirketler arasında yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company veya kısa adıyla TSMC de bulunuyor.

Özellikle Tayvan’ın doğu kıyısında daha etkili olduğu söylenen deprem nedeniyle TSMC‘nin bazı çip üretim fabrikalarında çalışmaları durdurduğu açıklandı. Firmanın çalışmalara tekrardan ne zaman devam edeceği ise bilinmiyor.