TÜBİTAK projesinden doğan cotcast.ai, dünyaya açılacak

Dünyanın en kritik emtialarından pamukta fiyat öngörüsü yapacak yapay zeka destekli uygulama Kahramanmaraş’ta doğdu. Sektörün ileri gelen firmalarından Nazar Tekstil ile Hey Teknoloji’nin TÜBİTAK projesi, cotcast.ai olarak ticarileşti. Hedef dünyada 1 milyon kullanıcıya ulaşmak

Ortalama bir iplik fabrikası 20 milyon kilogram pamuk tüketirken, hammaddenin fiyatını öngörmek hayati önem kazandı. Yıllık yaklaşık 80 bin dolarlık danışmanlık alan firmalar, uygulama sayesinde hem bu giderlerini azaltacak hem de pamukta önemli günleri takvimlerinde görebilecek. cotcast.ai’in dünyadaki ilk pamuk fiyatı tahminleme modeli olduğunu söyleyen cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, “Geçen yıl ticarileştirdiğimiz ve henüz tanıtımını yapmadığımız ürünümüzü 201 firma kullanıyor. Hedef dünyada 1 milyon kullanıcı. Pamuktan sonra tarım ürünleri başta olmak üzere diğer emtialar ve enerji sektöründe de benzer araçlar sunmayı planlıyoruz” dedi.

Pamuk piyasasına yapay zekâ ile yön verme düşüncesiyle yola çıkan cotcast.ai, Microsoft Türkiye ofisinde düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı. Toplantıya cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk (soldan sağa), Nazlı Ceylan Balduk, Microsoft Güneydoğu Avrupa Teknoloji Direktörü Berkay Mimaroğlu ve cotcast.ai Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı katıldı.

Pamuk fiyatlarını tahmin etmek için yapay zekâyı kullanan yerli girişim cotcast.ai, Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen etkinlikle basına tanıtıldı. Kahramanmaraş’ta üç kuşaktır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Nazar Tekstil’in pamuk alanındaki tecrübesini Hey Teknoloji’nin yapay zeka alanındaki vizyonuyla birleştiren cotcast.ai, yapay zeka modeli ile çiftçiden hazır giyimciye, çırçırcıdan konfeksiyoncuya tüm tekstil tedarik zincirini optimize etmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Bir TÜBİTAK projesinden doğan marka olarak ortaya çıkan platform, aynı zamanda sunduğu yüksek doğruluk oranlı tahminleriyle global yatırımcıların yatırım risklerini minimize etmelerine de yardımcı oluyor.

Fiyatı yüzde 99,45 doğruluk oranıyla tahmin ediyoruz

cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, lansmanda yaptığı açıklamada, “Modelimizin doğruluğunu kanıtlamak adına, geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl ciddi kazançlar elde edebileceğini gösteren, ‘backtest’ simülasyonları gerçekleştirdik. Bu simülasyonlar cotcast.ai’ın, pamuk fiyatlarını yüzde 99,45’lik bir doğruluk oranıyla tahmin ettiğini ortaya koydu. 1 centlik fiyat farkının bile yüz binlerce dolara sebep olduğu bir piyasada kullanıcılarımızın piyasaya ilişkin daha bilinçli ve doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

cotcast.ai’ın diğer Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı da geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyaya ihraç ederek yerli bir unicorn haline gelme vizyonunun altını çizdi. Kazancı, “Veriye dayalı öngörüler yapmak her alanda önem kazanıyor. Biz bir pamuk profesyonelinin takip etmesi gereken tüm verileri uygulamada gösteriyoruz. Sezgiyle değil verilerle öngörü sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Microsoft’un start-up’ları desteklemek için oluşturduğu Founders Hub inisiyatifinin üyesi olan ve aynı zamanda Microsoft bulutu Azure altyapısını kullanan cotcast.ai’in toplantısında konuşan Microsoft Güney Doğu Avrupa Teknoloji Direktörü Berkay Mimaroğlu, şunları söyledi: “2021’de hayata geçirilen Founders Hub kapsamında bugüne dek 1524 start-up’a destek verdik. Söz konusu girişimler toplamda 15 milyon dolarlık Azure kredisi kullandı.”

Hedefimiz uluslararası arenada Türk unicorn olmak

Cotcast.ai CMO’su Ceylan Balduk, “Yola uluslararası platformda Türk unicorn olma hedefiyle çıktık” diyerek, şunları kaydetti: “Bizim geleneksel şirketimiz Nazar Tekstil. Üçüncü kuşak olarak yönetim kurulu üyesiyim. cotcast.ai, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz babam Mehmet Balduk’un adını taşıyan Ar-Ge Merkezi ile Hey Teknoloji Ar-Ge Merkezi’nin TÜBİTAK KOBİ-Sanayi işbirliği ile geliştirildi. Dünyadaki pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sı Kahramanmaraş’tan karşılanıyor. Dolayısıyla sanayicimiz için pamuk fiyatlarını ön görmek hayati değerde. Sadece kentimiz için değil, tüm dünya için önemli bir yapay zeka projesi geliştirdik.”