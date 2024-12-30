Tüpraş'tan SPK'ya 20 milyar liralık borçlanma başvurusu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) 20 milyar TL’ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı için bugün Sermaye Piyasaları Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde araçları TL cinsinden, 5 yıl vadeye kadar farklı vadelerde olabilecek.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından 20.12.2024 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 20.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihracına yönelik alınan karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir" denildi.