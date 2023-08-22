Tureks Turunç Madencilik, deneyimini Avrupa’ya taşıyacak

ABDULLAH SÖNMEZ / AFYONKARAHİSAR

Marble Systems markasıyla 5 kıtada 40’ı aşkın ülkeye özel tasarım işlenmiş doğal taş ve mermer ihracatı yapan Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Baş Danışmanı Rüştü Bozkurt ve EKONOMİ Afyonkarahisar Temsilcisi Hatice Aydoğan Özsökmen’i, Afyonkarahisar OSB’deki fabrikalarında ağırladı.

Ziyaret sırasında tesisler, yeni yatırımlar ile Ar-Ge projeleri ve dünya pazarında büyüme stratejileri hakkında bilgilendirmelerde bulanan Turunç, borsaya açılma hedefini 17 yıl önce ortaya koyduklarını kaydederek şöyle konuştu: “Marble Systems markamızı halka arz etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını bekliyoruz. Hisselerimizin yüzde 25’ini halka arz etmeye hazırlanıyoruz. Buradan gelecek kaynağın yüzde 40’ı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak. Yüzde 30’u ile güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımı ile pazarlama ağırlıklı yeni yatırımlar gerçekleştireceğiz. Kalan yüzde 30’luk kısmı ise finansal giderlerin azaltılmasında kullanılacak. Borsaya açılmamızın asıl amacı kurduğumuz sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kurumsal yapımızı daha da güçlendirmek” dedi.

ABD’de bayi sayısı bine yaklaştı

Afyonkarahisar’ın dünyaya açılan markalarından biri olarak Marble Systems’ın ABD’de bine yakın bayi, 12 showroom ve 7 depoyla devasa bir altyapıya sahip olduklarına dikkat çeken Osman Cavit Turunç, halka arz sürecinin kendileri için önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Hem ABD hem de Avrupa’da yeni bayi, showroom ve depo yatırımlarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Turunç, uluslararası pazar paylarını artıracaklarını dile getirdi. Marble Systems ile ABD’de yakaladıkları başarıyı başta Avrupa olmak üzere Güney Afrika ve Ortadoğu ülkelerine taşımayı hedeflediklerini ve Türkiye’de mermer ihracatında ilk 5 sırada yer aldıklarını aktaran Turunç, şu bilgileri verdi: “30 bin metrekare üzerine kurulu 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip modern üretim tesislerimizde, mimari, iç mekan tasarımı ve peyzaj projeleri için benzersiz ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Doğal taş üretimi ve taş ocakçılığına yaptığımız yatırımlar ile yıllık 94 bin 500 ton üretim hacmine ulaştık.”

“Otomasyon yatırımlarıyla üretimi artıracağız”

Madenlerden çıkan mermeri katma değerli ürüne dönüştürdüklerini kaydeden Turunç, önümüzdeki dönemde otomasyon yatırımlarıyla verimliliğe bağlı üretim artışını yakalamayı hedeflediklerini söyledi. ArGe’ye büyük önem verdiklerini açıklayan Osman Cavit Turunç, “Plaka üretim hatlarımızdaki enerji tasarrufu projemiz, gerek kendi fabrikalarımız gerekse sektör için üzerinde çalıştığımız en kıymetli projelerden biri. Bu projemiz ile genel enerji tasarrufu açısından yüzde 20, hatlardaki ısınma adına harcanan enerji kapsamında ise yüzde 80 oranında tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Yurtdışına gönderdiğimiz ürünlerin ambalajında kullanılan ahşabın tamamı, ABD’de dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Hem ormanlarımızı korumak hem de bu malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak yeniden ekonomiye kazandıracak Ar-Ge projemiz üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Çatı GES ile enerji ihtiyacını karşılayacak

Son dönemde artan enerji maliyetlerinden dolayı kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öncelikle çatı GES yatırımı ve daha sonra arazi GES yatırımlarını gerçekleştireceklerini açıklayan Osman Cavit Turunç, “Üretimdeki en büyük gider kalemlerimizden biri enerji. Çatı GES projemizin altyapısını hazırlayıp başvurusunu yaptık. Bu yatırımla hem üretim tesislerimizin enerji ihtiyacını güneşten karşılamayı hem de sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.