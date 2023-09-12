Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasıyla halka arz oluyor

Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik, bu yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yakın zamanda Marble Systems markasıyla halka arz olmayı planlayan Tureks Turunç Madencilik, ilk yarıda 675 milyon TL (35,5 milyon dolar) ciro elde etti. 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 34’lük bir satış büyümesi gerçekleştiren şirketin FAVÖK’ü ise 122,3 milyon lira oldu.

2022 yılının aynı dönemine oranla net kâr değişimi pozitif yönde yüzde 60 olan Tureks Turunç Madencilik, halka arz ile sağlanacak kaynağın yüzde 40’ını işletme sermayesi ihtiyacı için kullanmayı hedefliyor. Afyonkarahisar, Burdur, Balıkesir, Sivas, Konya, Bursa’da maden ocakları bulunan Tureks Turunç Madencilik, üretiminin yüzde 95’ini ihraç ederken, yüzde 5’ini de iç piyasada işlenmiş olarak satıyor.

SPK’dan onay bekleniyor

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, Marble Systems’ın halka arz çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, SPK’dan onay beklendiğini aktardı. Yarı yıl rakamlarının memnuniyet verici olduğunu belirten Turunç, “Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Halka arz gelirimizin yüzde 40’ını işletme sermayesi ihtiyacında, yüzde 30’luk kısmını kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetini düşürücü yatırımlarda, yüzde 30’luk kısmını da finansal giderlerin azaltılmasında kullanacağız. Kurumsal yapımızı güçlendirirken, aynı zamanda kurduğumuz sistemin sürdürülebilirliğini korumak ve sağlamak çok değerli.” şeklinde konuştu.