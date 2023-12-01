Tureks Turunç Madencilik, net kârını yüzde 36 artırdı

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, 2023 yılının ilk 9 ayına ait bilançosunu açıkladı.

Yıllık 100 bin ton üretim hacmiyle Türkiye’de mermer ihracatında ilk 5’te yer alan şirket, geçen yılın ilk 9 ayına göre net satış rakamını yüzde 34 artışla 1,2 milyar TL’ye çıkardı.

Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğini 208 milyon 606 bin 392 TL’lik FAVÖK tutarı ile kapattı.

“Güçlü üçüncü çeyrek rakamları, memnuniyet verici”

Marble Systems markasıyla, Tureks Turunç Madencilik bünyesinde 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, halka arz sonrasında üçüncü çeyrek rakamlarının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Bu tablonun kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu belirten Turunç, halka arzdan elde ettikleri gelirle yatırımlarını hızlandıracaklarını vurguladı. ABD'de yakaladıkları dağıtım ağı başarısını Avrupa'ya taşıyacaklarını, Ar-Ge adına üretim tesislerinde verimliliğe ve ambalaj tasarrufuna yönelik otomasyonu içeren yatırım planları olduğuna dikkat çeken Turunç, ayrıca güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımlarının da olduğunu aktardı.