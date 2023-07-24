Tureks’ten enerji tasarrufunda yeşil devrim

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN /EKONOMİ

Yatırım maliyetinin aşağıya çekilmesini ve enerji kullanımının azaltılmasını amaçlayan “Doğal Şartlarda Mermer Plaka Resinleme Verimliliğinin Sağlanabilmesi” projesi, genel enerji tasarrufu açısından %20, hatlardaki ısınma adına harcanan enerji kapsamında ise %86 oranında bir tasarruf sağlıyor.

ArGe projelerinin geliştirilmesindeki odak noktanın, mermerin yeni kullanım alanlarını bulmanın yanı sıra, doğal kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanmak hatta bu konuda sektörel çözümler tasarlamak olduğunu kaydeden Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç: “ArGe yatırımı bizim kurum kültürümüzün ana yapı taşlarından biri. Kurulduğumuz günden bugüne farklı teknik ve teknolojileri yakından takip ediyor ve farklı projeleri hayata geçiriyoruz. 2013 yılından beri ise, kurumsal bir araştırma merkezi çatısı altında bu projelerimiz gerek kendi kurum gerekse sektördeki tüm paydaşlarımızın kullanımına açılıyor. Doğal Şartlarda Mermer Plaka Resinleme Verimliliğinin Sağlanabilmesi projesi de bunlardan bir tanesi. Proje kapsamında kurum ve sektöre sağlanan tasarrufla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına da katkıda bulunuyoruz. “

Hedef, daha sürdürülebilir bir sektör

Turunç, proje ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. “Geliştirilen bu yeni proje gerçekleştirilen hedef, enerji tasarrufu sağlamak, yapılan işlem kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması. Proje ile, maliyet artıran adımların bir kısmı ortadan kaldırılarak sürdürülebilir bir üretim sistemi desteklenirken, performansı da artırılan üretim süreçleri kapsamında, uygulanan resinleme ve yüzey tamir işlerinin kalitesi ve verimliliği de otomatik olarak artıyor. Sektörel üretim sistemine kalıcı bir çözüm de sunan proje, aynı zamanda enerji kullanımı aşağıya çekilerek daha sürdürülebilir/çevre dostu bir üretim süreci de benimsiyor”

Üretimde enerji kullanımı azaltılacak

Mermer plakaların sağlamlaştırılması ve yüzey tamiri adına polyester reçine ve epoksi kullanımıyla resin hatlarındaki ısıtma/küllendirme sisteminin ilave elektrik ve ısıtma enerjisi kullanılmadan yapılabilmesi adına başlatılan projenin hayata geçmesiyle birlikte, yürütülen resinleme işlemi için gerekli olan ortam sıcaklığının 50-60 C° ‘ye ulaştırılması, her bir plakanın tek tek fırına girerek küllenme sürecinin tamamlanması ve 24 saatlik bekleme süresi ortadan kaldırılmış oldu.