Urban Motors, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Urban Motors kurucusu genç girişimci Aykut Kayhan, ikinci el araç pazarındaki kayıt dışılık nedeniyle haksız rekabetle mücadele etmelerine rağmen 2022 yılında şirketinin başarılı bir ivme yakaladığını ve 2023 yılında da bu ivmeyi hem araç-emlak satış rakamı hem de ciro ile artırarak devam ettireceğini belirtti.

Urban’ı 2017 yılında kurduğunu ve sektöründeki konumunu güvenilirlik ilkesiyle sağlamlaştırmaya çalıştığını belirten Aykut Kayhan, “İkinci el araç piyasası son yıllarda hem fiyat bakımından şişti hem de kayıt dışılık çoğaldı. Enflasyonist ortamın da etkisiyle parasının değer kaybını önlemek isteyen pek çok kişi kayıt dışı araç alıp satmaya başladı. Sadece bireysel olarak vatandaşlar değil, büyük bayilerin bazılarında da hem bayi hem de çalışanları tarafından otomobil fiyatlarındaki olağanüstü artış kötüye kullanılır oldu. Bu durum gerçek ihtiyaç sahibi olan, araç almak veya aracını satmak isteyenler için de güvensizlik oluşturdu. Böyle bir ortamda bende hem sattığım araçların sıfıra yakın, hatasız ve sağlıklı araçlar olmasına önem veriyorum hem de önceliğimi fiyat politikası yerine müşterilerin güvenini kazanmak üzerine kuruyorum. Sektörümüzdeki balon bir süre sonra patlayacaktır. Ancak güven esasına dayalı sürdürülebilir bir ticari anlayış benimseyenlerin piyasada kalıcı olacağına inanıyorum” dedi.

“2023’ü 180 milyon TL ciro ile kapatacağız”

Urban Motors’un müşterilerine satış sonrası destek de verdiğini aktaran Aykut Kayhan, “Araçları masrafsız teslim etmeye özen gösteriyoruz. Ancak elbette öngöremediğimiz sorunlar da çıkabiliyor. Böyle bir durumda da satış sonrası müşterilerin her türlü sorununa cevap vermeye ve çözmeye çalışıyoruz. Aracı teslim ederken de zaten her türlü bakımını yapıyoruz. 2022 yılında bu şekilde 400’e yakın araç satışı ve 85 milyon TL ciro yaptık. Sektördeki varlığımızı güçlendirdikçe de daha çok talep görmeye başladık. 2023 yılında bu güne kadar aldığımız taleplerle, Aralık ayına kadar 600 civarı araç satışı yapmış olacağımızı öngörüyoruz. Yılı ortalama olarak 180 milyon TL gibi bir ciro ile kapatacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

“Kurumsal kimlik, sürdürülebilirlik ve güven ilkeleriyle hareket ediyoruz”

Kısa ve orta vadede şirketin kurumsal kimliğini kazanmaya yönelik prestij çalışmalara yatırım yapacaklarını belirten Kayhan, “Kuruluşumuzdan bu yana sektörümüzde güven oluşturmayı ilk hedefimiz yaptık. Şimdi bu güveni kazandığımızı görmeye başladık. İkinci etapta ise güvenilirliğimizi kurumsal kimlik çalışmalarımızla taçlandırmak istiyoruz. Şirketin sürdürülebilirliği ve kurumsallaşma çalışmaları odağında yatırımlarımız olacak. Yeni bir yere geçmeyi ve markamızın görünürlüğünü artırmayı istiyoruz. Bu süreçte ayrıca otomotiv sektörünün yanı sıra emlak kısmımızı da güçlendireceğiz. Şu anda elimizde satışta olan evlerimiz, dükkânlarımız ve villalarımız var. Araç-emlak takasları da yapabiliyoruz. Görünürlüğümüzü artırdıkça daha çok talep alacağımıza inanıyorum. Tabi gelen talepler, sektörde kanıtladığımız güvenilirlik duruşumuzla da paralel sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.