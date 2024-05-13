Ahmet Çakır, TASD başkanlığı için adaylığını açıkladı

Başkanlığa adaylığını açıklayan TASD Yönetim Kurulu Üyesi ve Mammamia A.Ş. Kurucu Ortağı Ahmet Çakır, “Sektörümüzü ileriye taşıyacak, liyakat sahibi güçlü bir yönetim ekibiyle TASD yönetimine talibiz. Tüm Türkiye’nin derneği olma hedefiyle, “TASD’de değişim zamanı” sloganıyla yola çıktık. Fuarlardan dijital süreçlere, üretimdeki sorunlardan ihracata kadar sektörümüzün ihtiyacı olan tüm alanlarda projelerimiz var. Türk ayakkabıcılığını hak ettiği yere taşımak için göreve hazırız.” dedi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) 15 Mayıs’taki seçimlere hazırlanıyor. TASD Başkanlığı için adaylığını açıklayan mevcut yönetim kurulu üyesi ve Mammamia A.Ş. Kurucu Ortağı Ahmet Çakır, göreve gelmeleri halinde, güçlü yönetim kadrosuyla birlikte sektördeki sorunların çözümüne odaklanacaklarını, yenilikçi bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi. TASD’nin tek başına alınan kararlarla artık yönetilemeyeceğinin altını çizen Ahmet Çakır, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin tüm Türkiye’deki ayakkabı sektörünün derneği olduğuna dikkat çekti. ‘TASD’de değişim zamanı’ sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Ahmet Çakır, “Türkiye'nin 7 bölgesinden oluşturulan 70 kişilik bir ekiple yola çıktık. Ekibimiz kendi şirketlerinde başarılara imza atmış sektörümüzün önde gelen üyelerinden oluşuyor. İlk günden bu yana başkan odaklı değil, yönetim kurulu odaklı yürüyeceğimizi söylüyoruz. Kişiler, uzmanlık alanlarına göre işleri yürütecek. Yönetimi de meclisimiz gibi bölgelerin TASD'deki üyelik sayılarına, o bölgede üretilen ürünün toplam adetine ve tutarına ve bölgelerin fuar katılım metrekarelerine göre belirleyeceğiz. Böylece tüm Türkiye'deki ayakkabı sektörü TASD yönetim kurulunda temsil edilebilecek. TASD Yönetim Kurulu Üyeliği masada pazarlıkla değil, tüm bölgelerin temsil edildiği bir sistemle oluşturulacak.” dedi.

Global araştırma şirketi ile anlaşma

Mevcut yönetimden 6 kişinin kendileri ile birlikte hareket ettiğini kaydeden Ahmet Çakır, “TASD'nin günümüzde 2 tane ana görevi var. İlki Türkiye'deki ayakkabı sanayicilerinin sağlıklı bir veri bankasının oluşturulması, problemlerinin tespiti, ihtiyaçlarının belirlenmesi, ve buna uygun şekilde çözümler oluşturulması. Veri yoksa doğru teşhis koyamaz, planlama yapamazsınız. Biz bunu yapacağız. Bu yaptığımızı da dijitale taşıyacağız. Herkesin ulaşabileceği, cep telefonundan dahi ihtiyaçlarını, sıkıntılarını belirtebilecekleri bir sistemi getireceğiz. Sektörün toplam büyüklüğünün de 150 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak herhangi bir ölçüm olmadığı için şu an net veriler üzerinden hareket edilmiyor. Global bir araştırma şirketi ile anlaşarak sektörümüzle ilgili tüm verileri ortaya dökeceğiz. Bunun üzerinden gerçek bir planlama ile sektörümüzü Türkiye’de ve dünyada hak ettiği yere çıkaracağız.” diye konuştu. “İkincisi Türk ayakkabısını dünyada bilinir, tanınır hale getirmek için ve mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlar oluşturmak için pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bunun için hem Türkiye'de hem dünyada etkinlikler düzenlemek. Türk ayakkabı sektörünü dünya ayakkabı modasını takip eden değil, belirleyen ve takip edilen konuma getirmek. Sektörümüzün ihracatının hak ettiği yere gelmesi için sektör paydaşları ile ortak çalışmalar yapacağız, çağdaş marketing çalışmaları yürüteceğiz. Hayallerimiz büyük. Türk ayakkabı sektörünün altyapısı buna müsait. Üreticimizin ve ihracatçımızın bu donanıma sahip olduğuna inanıyoruz. Bunu başaracağız.” dedi.

Türkiye'de ayakkabı sektörü çok güçlü

Türkiye’nin farklı illerinde fuarlar düzenlendiğini, TASD’nin de İstanbul’da bir fuar düzenlediğini hatırlatan Ahmet Çakır, “AYMOD ile Anadolu’daki üreticilerimizin isteklerini doğru cevaplayamadığımız için sorunlar yaşanıyordu. Biz bu sorunları sona erdireceğiz. İstekleri ortak bir ölçüde yerine getireceğiz. Anadolu’daki fuarların da ihtiyaç varsa, yanlarında yer alacağız. Sektörün faydasına olacak her yerde üyelerimizle birlikte olacağız. İstanbul dışından fuarımıza katılan üyelerimize farklı destekler sunacağız. Bunun yanı sıra AYMOD’u dijitale taşıyarak 365 gün boyunca fuar imkanı sunacağız. Sektörümüzün tüm dünyadan erişilebilir dijital bir vitrini olacak. Ayrıca e-ihracat için tüm firmalarımıza gerekli eğitim ve açılımı sağlayacağız, sektörümüzün e-ihracat kapasitesini arttıracağız.” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki ayakkabı sektörünün çok çevik olduğunu belirten Ahmet Çakır, “Sadece sektörümüze yol gösterecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir TASD yönetimi gerekiyor. Bizim buna ihtiyacımız var.” diye ekledi. Çakır sözlerine devam ederek, “Bunun dışında dünya ticaretinde rekabetçi olabilmemiz için sürdürülebilir ve sosyal uygunluk sertifikalarına uyum için çalışma ve fiziksel koşullarının düzenlemesine ihtiyacımız var. Sektörün diğer paydaşlarıyla ortak projelerle Karbon Nötr OSB'ler kuracağız. Sektörümüzün kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve katma değerli üretimi artırmak için eğitime öncelik vererek sektörümüzün tüm üyelerine gerekli desteği vereceğiz.” dedi.

Türk ayakkabıcılığını hak ettiği yere taşıyacağız

‘TASD’de değişim zamanı’ diyerek yola çıktıklarını söyleyen TASD Başkan Adayı Ahmet Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni dönem yönetim kurulumuzdaki tecrübeli, liyakat sahibi isimlerle sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız. Yönetim kuruluna aldığımız genç üyelerimizle yeni kuşakların sektörümüze ilgisini arttıracağız. Sonrasında da bayrağı daha genç isimlere devredeceğiz. TASD’nin kişisel menfaatler için bir basamak olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. TASD'de başkan ve yönetim kurulunun yakın çevresinin değil, tüm Türkiye’deki ayakkabı sektörünün eşit olarak temsil edildiği bir yapı kuracağız. TASD’nin tüm bileşenlerle uyum içinde çalışmasını sağlayacağız. TASD’yi kavga eden konumdan çıkarıp, konuşarak problemlerini çözen, sektör bileşenleri ile iyi ilişkiler kuran bir dernek haline getireceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışı getireceğiz. Güncel olacağız, dijitalin ve yapay zekanın tüm fırsatlarından yararlanacağız. Sektörümüzle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, üretim ve pazarlama süreçlerinin değişiminde yol gösterici olacağız. Bunun için TASD'de değişime ihtiyaç var. Yenilikçi bir liderliğe ve tecrübeli bir ekibe ihtiyaç var. Sektörün problemlerini çözecek projelerimizle ve üyelerimizin desteğiyle hep birlikte Türk ayakkabıcılığını hak ettiği yere taşıyacağız. Türk ayakkabısının yüksek kalite ve esnek üretim algısını tüm dünya alıcılarına yerleştireceğiz.” dedi.