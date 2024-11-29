İş dünyasında verimliliği destekleyen F4e yapay zeka destekli İK çözümüyle globalde büyüyor

Yılın son çeyreğinde Arya GSYF, Türkiye İş Bankası bünyesindeki Maxis Ventures ve Boğaziçi Ventures’ın katıldığı turda 1 Milyon Dolar tohum yatırımı alan Yapay Zeka Tabanlı Yetenek Yönetimi ve Performans Değerlendirme Platformu F4e, teknolojik altyapısını daha da ileri taşımak ve performans kültürünü yerli ve yabancı iş dünyasına yaymak için çalışmalarını hızlandırdı.

Şirket hedefleriyle İK stratejileri entegre değil

Günümüzde çevik yapıların sonucu olarak şirket hedeflerinin yıl boyu hızla değişebildiğini, yapay zeka gibi teknolojilerle verim artışının beklendiğini ancak İK stratejileriyle şirket hedefleri hizalanmadığında istenen değerin yaratılamadığını söyleyen F4e Kurucu Ortağı ve CEO’su İrem Yelkenci şu bilgileri paylaştı: “İK yöneticilerinin yüzde 87’si, değişen iş ihtiyaçlarının sürekli bir dönüşümü mecbur kıldığını kabul ediyor. Bununla birlikte, yüzde 55’i mevcut teknolojik çözümlerin iş hedefleriyle uyum sağlayamadığını ifade ediyor. Şirket hedefleriyle İK stratejilerinin tamamen entegre olduğunu düşünen yöneticilerin oranı ise yalnızca yüzde 28.* F4e ile, ölçülebilir sonuçlar ve verimlilik sunan kullanıcı dostu teknolojik araçlarla, şirketlerin C Level’dan uzman pozisyonuna kadar tüm kademelerdeki çalışanlarıyla bir arada, değişken iş hedeflerine doğru ortak bir anlayışla ilerleyebilmesini kolaylaştırıyoruz.”

Yerli ve global iş dünyasındaki şirketlere performans desteği

Fintech, e-ticaret, perakende, otomotiv, sigorta, enerji ve gıda gibi farklı sektörlerden, Getir, Hepsiburada, Insider, Kibar Holding, Kastamonu Entegre, Flo, Karaca, İyzico, Protel gibi 100’ü aşkın kuruma hizmet verdiklerini hatırlatan Yelkenci, şirket hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

“Şirketlerin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik olarak şekillendirebildiğimiz, son derece esnek bir yazılıma sahibiz. Bu altyapının kurulumunu 3 gün içinde tamamlayarak şirketlerin hem süreçleri hem de sistemleriyle performans odaklı bir organizasyona dönüşümünü destekliyoruz. Nihai amacımız Türkiye’den çıkan bir teknoloji şirketi olarak dünyada şirket stratejisi ile çalışanların emeklerini hizalamak; bu şekilde İK alanındaki dönüşüme yön verecek aktörlerden biri olacağız. Bunu yaparken de önce, globalde ve yereldeki büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra Türkiye’de kurumsallaşma noktasında adım atmaya hazır orta ölçekli şirketlerle de bu know-how’ımızı paylaşmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde Türk iş dünyasının verimliliğinin artmasına destek olacağız.”

Tek platform üstünden uçtan uca hizmet

F4e, yapay zeka desteğiyle şirket hedeflerinin yapılandırılması, bu hedeflere yönelik gerekli yeni yetkinliklerin belirlenerek ekiplere adapte edilmesi, gelişimin net şekilde ölçülerek performans ve yeteneklerin değerlendirilmesi, üstün performans gösteren çalışanların belirlenerek takdir ve teşvik araçlarının devreye sokulması gibi süreçleri tek platform üzerinden yönetilmesini sağlıyor.