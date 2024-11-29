  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İş dünyasında verimliliği destekleyen F4e yapay zeka destekli İK çözümüyle globalde büyüyor
Takip Et

İş dünyasında verimliliği destekleyen F4e yapay zeka destekli İK çözümüyle globalde büyüyor

Yapay zeka destekli performans değerlendirme ve yetenek yönetimi yazılımı F4e, Türkiye’den çıkan bir teknoloji girişimi olarak bugün Avrupa ve Orta Doğu’daki 14 ülkede toplam 50 bin çalışana sahip 100’ü aşkın şirkete hizmet sunuyor. F4e’nin Kurucu Ortağı ve CEO’su İrem Yelkenci: “Amacımız Türkiye’den çıkan bir teknoloji şirketi olarak dünyada İK alanındaki dönüşüme yön verecek aktörlerden biri olabilmek. Globalde ve yereldeki büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra Türkiye’de kurumsallaşma noktasında adım atmaya hazır orta ölçekli şirketlerle de know-how’ımızı paylaşacağız." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş dünyasında verimliliği destekleyen F4e yapay zeka destekli İK çözümüyle globalde büyüyor
Takip Et

Yılın son çeyreğinde Arya GSYF, Türkiye İş Bankası bünyesindeki Maxis Ventures ve Boğaziçi Ventures’ın katıldığı turda 1 Milyon Dolar tohum yatırımı alan Yapay Zeka Tabanlı Yetenek Yönetimi ve Performans Değerlendirme Platformu F4e, teknolojik altyapısını daha da ileri taşımak ve performans kültürünü yerli ve yabancı iş dünyasına yaymak için çalışmalarını hızlandırdı.

Şirket hedefleriyle İK stratejileri entegre değil

Günümüzde çevik yapıların sonucu olarak şirket hedeflerinin yıl boyu hızla değişebildiğini, yapay zeka gibi teknolojilerle verim artışının beklendiğini ancak İK stratejileriyle şirket hedefleri hizalanmadığında istenen değerin yaratılamadığını söyleyen F4e Kurucu Ortağı ve CEO’su İrem Yelkenci şu bilgileri paylaştı: “İK yöneticilerinin yüzde 87’si, değişen iş ihtiyaçlarının sürekli bir dönüşümü mecbur kıldığını kabul ediyor. Bununla birlikte, yüzde 55’i mevcut teknolojik çözümlerin iş hedefleriyle uyum sağlayamadığını ifade ediyor. Şirket hedefleriyle İK stratejilerinin tamamen entegre olduğunu düşünen yöneticilerin oranı ise yalnızca yüzde 28.* F4e ile, ölçülebilir sonuçlar ve verimlilik sunan kullanıcı dostu teknolojik araçlarla, şirketlerin C Level’dan uzman pozisyonuna kadar tüm kademelerdeki çalışanlarıyla bir arada, değişken iş hedeflerine doğru ortak bir anlayışla ilerleyebilmesini kolaylaştırıyoruz.”

Yerli ve global iş dünyasındaki şirketlere performans desteği

Fintech, e-ticaret, perakende, otomotiv, sigorta, enerji ve gıda gibi farklı sektörlerden, Getir, Hepsiburada, Insider, Kibar Holding, Kastamonu Entegre, Flo, Karaca, İyzico, Protel gibi 100’ü aşkın kuruma hizmet verdiklerini hatırlatan Yelkenci, şirket hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

“Şirketlerin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik olarak şekillendirebildiğimiz, son derece esnek bir yazılıma sahibiz. Bu altyapının kurulumunu 3 gün içinde tamamlayarak şirketlerin hem süreçleri hem de sistemleriyle performans odaklı bir organizasyona dönüşümünü destekliyoruz. Nihai amacımız Türkiye’den çıkan bir teknoloji şirketi olarak dünyada şirket stratejisi ile çalışanların emeklerini hizalamak; bu şekilde İK alanındaki dönüşüme yön verecek aktörlerden biri olacağız. Bunu yaparken de önce, globalde ve yereldeki büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra Türkiye’de kurumsallaşma noktasında adım atmaya hazır orta ölçekli şirketlerle de bu know-how’ımızı paylaşmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde Türk iş dünyasının verimliliğinin artmasına destek olacağız.”

Tek platform üstünden uçtan uca hizmet

F4e, yapay zeka desteğiyle şirket hedeflerinin yapılandırılması, bu hedeflere yönelik gerekli yeni yetkinliklerin belirlenerek ekiplere adapte edilmesi, gelişimin net şekilde ölçülerek performans ve yeteneklerin değerlendirilmesi, üstün performans gösteren çalışanların belirlenerek takdir ve teşvik araçlarının devreye sokulması gibi süreçleri tek platform üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

Darüşşafaka, rekor bağış getiren koşucularıyla buluştuDarüşşafaka, rekor bağış getiren koşucularıyla buluştuŞirket Haberleri
THY’nin en uzun uçuş noktası Sidney olduTHY’nin en uzun uçuş noktası Sidney olduŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Darüşşafaka, rekor bağış getiren koşucularıyla buluştu
Darüşşafaka, rekor bağış getiren koşucularıyla buluştu
THY’nin en uzun uçuş noktası Sidney oldu
THY’nin en uzun uçuş noktası Sidney oldu
Enerji dönüşümünde önemli iş birliği
Enerji dönüşümünde önemli iş birliği
Şişecam 89. yaşını gururla kutluyor
Şişecam 89. yaşını gururla kutluyor
DenizBank, 2024'te 2,3 milyar dolar finansman sağladı
DenizBank, 2024'te 2,3 milyar dolar finansman sağladı
Ömer Koç, dedesi Vehbi Koç'un sözüyle bayilere seslendi!
Ömer Koç, dedesi Vehbi Koç'un sözüyle bayilere seslendi!