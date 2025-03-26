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Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyordu

Avrupa'ya halı, kilim ve paspas ihracatı yapan YD Dokuma, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Ancak şirket, bu dönemde finansal durumunu düzeltemeyerek iflas etti. Mahkeme, şirketin iflasına ilişkin kararını vererek YD Dokuma'nın iflasını resmen ilan etti.

Haber Merkezi
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Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Avrupa pazarına halı, kilim ve paspas ihracatı yapan şirket, birkaç ay önce Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, şirketin finansal durumunu gözden geçirmek amacıyla 3 aylık geçici mühlet kararı almış, bu süre 2 ay daha uzatılarak 30 Ocak 2025'e kadar ek süre verilmişti. Ancak, şirket mali sıkıntılarını aşamayarak iflasını ilan etti.

Toparlanma çabaları sonuçsuz kaldı

Ancak şirket, verilen ek süreye rağmen mali darboğazdan çıkmayı başaramadı. Süreç boyunca yeniden yapılandırma ve toparlanma çabaları sonuçsuz kalırken, şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.

Mahkeme iflasına karar verdi

Şirketin mali durumunda bir düzelme olmayınca mahkeme son kararını verdi. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 19 Mart 2025 tarihinde görülen davada, YD Dokuma’nın konkordato talebi reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

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