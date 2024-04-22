Türk Telekom’dan 120,6 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama yeni kredi anlaşmasını duyurdu.

Açıklamada, "Türk Telekom olarak Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Credendo (Belçikalı ihracat kredi kuruluşu) sigortası kapsamında, Şirketimiz ile Citibank (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 120.600.300 USD tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. " denildi.

Açıklamaya göre, söz konusu kredinin nihai vadesi Ocak 2034, ortalama vadesi 4,2 yıl, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık Term SOFR + %2,97 olarak belirlendi.