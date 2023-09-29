Turkcell, 3,5 milyar TL’lik bağışın ilk taksitini ödedi

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için yaptığı 3,5 milyar TL’lik bağışın bu ay yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği ilk taksiti olan 1 milyar 750 milyon TL’lik ödemeyi gerçekleştirdi.

Şirket, aynı karar gereği kalan 1 milyar 750 milyon TL’lik bölümü ise Ocak 2024’te ödeyecek.