Turkcell'in konsolide gelirleri 17 milyar TL'ye çıktı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in ilk çeyrek sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Erkan, net kârın, güçlü operasyonel performansın yanı sıra, azalan kur farkı gideri ve etkin yürütülen nakit yönetiminin katkısıyla yüzde 250,8 artarak, 2,8 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Erkan şunları söyledi:

"6 Şubat’ta gerçekleşen ve tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları hızla sarılmaya başlandı. Bölgenin imarı ve ihyası için tüm imkânlar seferber edilirken, Türkiye'nin Turkcell'i olarak bölgeye istihdam ve eğitim odaklı birçok kampanya ve gönül bağı projeleriyle destek oluyoruz. “Turkcell İstihdam Seferberliği” kapsamında 11 ildeki depremzede ve yakınları için ilk aşamada 1.100 vatandaşımıza istihdam desteği sağlayacağız. Ayrıca Hatay’da kuracağımız Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezimiz ile eğitimin yanı sıra sosyalleşme alanlarıyla da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefliyoruz. Turkcell Akademi önderliğinde teknik ve kişisel gelişim programlarıyla bölgeye 5 bin nitelikli iş gücü kazandırmayı amaçlıyoruz. Turkcell olarak, afet bölgesinde depremden etkilenen hayatlara dokunmaya ve bu afetten etkilenenlerin acılarını dindirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Mobil ARPU büyümesi enflasyonun üzerinde gerçekleşti

Yılın ilk çeyreğinde, depremden etkilenen bölgelerde yeni abonelik talebindeki azalış ve regülatif turist hattı kapamalarına rağmen toplam 48 bin net abone kazandık. Mobil tarafta faturalı abone odağımız doğrultusunda net 342 bin faturalı abone kazanımı gerçekleştirdik. Öte yandan, 2022 yılında turist ve ziyaretçilerden yüksek sayıda kazandığımız ön ödemeli abonelerimiz için bu çeyrekte yaptığımız regülatif kapamalar sebebiyle net 367 bin ön ödemeli abone kaybettik. Mobil abone kayıp oranı yıllık bazda hafif bir artışla %1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Rekabet açısından baktığımızda, deprem sebebiyle, yılın ilk çeyreğinin geçen yılın aynı dönemine göre daha dengeli geçtiğini söyleyebiliriz. 2022 yılının son çeyreğinde gördüğümüz agresifleşme yılın ilk aylarında devam etse de deprem sürecinde Mobil Numara Taşıma (MNT) hacminin düşmesi ve mart ayında pazardaki agresif tekliflerin azalması ile rasyonelleşme görüldü.

Vatandaşlarımızın hak ettiği internet hızlarını sunmanın ve ülkemizin dijitalleşmesinin fiber internetten geçtiği bilinciyle altyapı çalışmalarımıza devam ettik. 2023 yılında 300 bin yeni haneye ulaşma hedefi çerçevesinde, bu çeyrekte uçtan uca fiber hizmetimizi 160 bin yeni haneye götürdük ve toplam fiber hane sayısını 5,5 milyona çıkardık. Stratejik olarak yaptığımız yatırımların bir sonucu olarak yılın ilk çeyreğinde net 38 bin fiber abone kazandık. Yüksek hızlı paketlerimize olan güçlü talep bu çeyrekte de devam etti. Fiber tarafta, 100 Mbps üzeri paketlerin yeni abone içerisindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre 22 puan artış göstererek %44 seviyesine çıktı. Yine bu dönemde, fiber tarafta ilk defa sunduğumuz taahhütsüz paketler müşterilerimiz tarafından beğeni kazandı. Sabit tarafta abone kayıp oranlarımız ise deprem etkisiyle yıllık bazda hafif artış gösterdi. Sabit ve fiber abonelerimiz için abone kayıp oranları sırasıyla %1,5 ve %1,2 seviyesinde gerçekleşti. Fiber abonelerimiz için özel olarak sunduğumuz zengin içerikli IPTV ürünümüzün abone sayısı, deprem etkisine rağmen 28 bin arttı.

Enflasyonist fiyatlama politikamız çerçevesinde, tarife fiyatlarının 2021 sonundan itibaren istikrarlı bir şekilde güncellenmesi ve enflasyondaki yavaşlama ile mobil ARPU büyümesi beklentilerimiz doğrultusunda enflasyonu geride bıraktı. Depremden kaynaklı negatif etkilere rağmen, yukarı yönlü momentumunu sürdüren Mobil ARPU1 , yılın birinci çeyreğinde %67,9 artış gösterirken, bu dönemde ortalama enflasyon %54,3 seviyesinde gerçekleşti. Daha uzun kontrat süresi ile mobile göre fiyat güncellemelerinin gelire yansımasının daha uzun sürdüğü sabit tarafta, deprem bölgesindeki müşteriler için alınan aksiyonların da negatif etkisiyle Sabit Bireysel Fiber ARPU yıllık bazda %31,4 büyüdü.

2023 yılının ilk çeyreğinde konsolide gelirlerimiz yıllık bazda %61,5 artış göstererek 17,3 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK2 ise geçen yılın aynı dönemine göre %57,1 yükselişle 6,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Net kârımız, güçlü operasyonel performansın yanı sıra, azalan kur farkı gideri ve etkin yürüttüğümüz nakit yönetimimizin katkısıyla %250,8 artarak, 2,8 milyar TL’ye ulaştı.

Stratejik odak alanlarımız güçlü performansını sürdürüyor

Stratejik odak alanlarımızdan dijital servislerimizin tekil ücretli kullanıcı sayısı yıllık bazda %24 artarak 5,2 milyona ulaşırken, tekil gelirleri %65,2 artış gösterdi. İçeriğini yerli ve yabancı yayınlar ile zenginleştiren TV+, servis kalitesini her gün geliştirerek sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, TV+’ın net tavsiye skoru (NPS) son 4 çeyrekte düzenli bir şekilde yükseldi, ve bu çeyrek itibarıyla TV+ lider konumuna erişti. 2014 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ücretli TV pazarında payını soluksuz arttıran TV+, dördüncü çeyrek BTK verilerine göre pazar payını %16,5’e çıkardı. IPTV abone sayısı deprem etkisine rağmen yıllık %16 artışla 1,3 milyona ulaşırken, OTT TV kullanıcı sayısı yıllık bazda benzer artışla 1,0 milyon seviyesini korumayı başardı.

Şirketlerin dijital dönüşümlerine yönelik zengin ürünler sunan dijital iş servislerinin gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %103,9 büyüyerek 1,6 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. Dijital iş servisleri gelirlerinde payını her çeyrek arttıran veri merkezi ve bulut servislerimizin gelirleri geçen yılın 2 katını aştı. Bu çeyrekte; 1,2 milyar TL’si sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler projeleri olmak üzere, toplam 1,8 milyar TL kontrat değerine sahip 1.163 yeni projeye imza attık. Sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler projeleri portföyü ile, 2023’ün ikinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek olan 2,5 milyar TL kontrat değerine (backlog) sahibiz.

Financell ve Paycell markaları ile hizmet verdiğimiz techfin odağımız grup büyümesini desteklemeye devam ediyor. Financell3 gelirleri yıllık bazda %64,6 büyüyerek 317 milyon TL seviyesine ulaştı. 3,9 milyar TL’ye ulaşan kredi portföyü ve ortalama faiz oranlarındaki yükseliş bu performansta etkili oldu. Türkiye’nin dijital ödeme platformu Paycell’in gelirleri ise bu çeyrekte yıllık %79,4 artışla 294 milyon TL seviyesine çıktı. Paycell gelirlerinin %71’ini oluşturan mobil ödeme servisi, artan kullanıcı sayısı ve özellikle Apple ve Android marketler gibi dijital içeriklerde tercih edilmesinin katkısı ile işlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı.

Ön satışta üretiminin 9 katı talep alan yerli ve milli akıllı cihazımız Togg T10X’in ilk teslimatları nisan ayında yapılmaya başlandı. Dünyada elektronik cüzdan üzerinden satışı yapılan ilk araç olma özelliğine sahip T10X’in ön satışı sürecinde, Paycell’in altyapısını sunduğu Truemore cüzdanı ile yaklaşık 11 milyar TL hacme aracılık ettik. Kurumsal tüketicilerin kullanımı için tasarlanan ve yüksek talep gören Paycell sanal POS ürünümüz, “Trugo” şarj istasyonlarındaki ödemelere de aracılık edecek."