Türkiye Finans yeni kampanyası “Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi” duyurdu

Türkiye Finans, müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştiren bankacılık anlayışı ve dijital bankacılıktaki öncü vizyonu ile yeni müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Mobilden görüntülü görüşme ile Türkiye Finanslı olan tüm yeni müşteriler, “Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi” ile toplamda 11.000 TL’yevaran bonus kazanma fırsatı kazanıyor.Sektörde öne çıkan, 11.000 TL bonus fırsatı sunanKazancı Bol Hoş Geldin Paketi; Sigorta, Yedek Hesap, İhtiyaç Finansmanı, Günlük Hesap ile Bireysel Emeklilik ürünlerinin her biri için 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL bonus kazandırıyor. Mobilden Türkiye Finanslı olan müşteriler, bankanın Otomatik Fatura Ödeme Talimatı ve Happy Bonus kredi kartı avantajlarından yararlanırken toplam 2.500 TL değerinde bonus kazanma imkânı buluyor. 1.000 TL tutarında CarrrefourSA hediye çeki de ‘Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi’nde yeni Türkiye Finans müşterilerini bekliyor.

Günlük Hesap’ta %48,5’e varan Hoş Geldin getirisi

“Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi” kapsamında mobilden müşteri olan yeni müşteriler, Günlük Hesap açarak vade gününü beklemeden %48,5’e varan Hoş Geldin getirisi elde edebiliyor. Yakınlarını Türkiye Finans’a davet edenler,kişi başına 500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL’ye varan bonus kazanıyor.

Kampanyanın sağladığı avantajlardan hemen yararlanmaya başlamak için Türkiye Finans Mobil’i indirerek birkaç dakika içinde banka müşterisi olmak yeterli.

“Dijital bankacılıktaki farkımızı daha çok müşterimizin deneyimlemesini istiyoruz”

Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Finans olarak ‘insan odaklı teknoloji’ stratejimizle dijital müşteri deneyimine önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. Bu sayede, dijital bankacılıktaki öncü rolümüzü güçlendiriyor, dijital kanallara eklenen müşteri deneyimi odaklı yeni fonksiyonlar sayesinde tüm ihtiyaçlar için teknolojik çözümler sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız, mevcut müşterilerimizden büyük beğeni topluyor. Buradan aldığımız motivasyonla, dijital bankacılıktaki farkımızı daha çok müşterimizin deneyimlemesini istiyoruz. Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi ile mevcut müşterilerimizin yanı sıra yeni müşterilerimizin de dijital bankacılık deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Masrafsız işlemler, yüksek kâr payı oranları ve başka bankalarda olmayan rakipsiz toplam bonus fırsatı ile yeni müşterilerimizi Türkiye Finans’ın ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz.”