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DoubleTree By Hilton, Mw Challenge Triatlon Yarışı’na dördüncü kez ev sahipliği yaptı

DoubleTreeby Hilton Bodrum Işıl Club Ultra AllInclusiveResort,13 Nisan’da gerçekleşen MW Challenge TriatlonYarışı’nadördüncü kez ev sahipliği yaptı. Triatlon yarışında, sporcular keyifli ve zorlu parkurlardan geçerek müthiş bir mücadele sergiledi.2021 yılından beri Bodrum’da düzenlenen yarışmaya bu yıl da ev sahipliği yapan DoubleTreeby Hilton Bodrum Işıl Club Ultra AllInclusiveResortbölgede sporun gelişimine destek vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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DoubleTree By Hilton, Mw Challenge Triatlon Yarışı’na dördüncü kez ev sahipliği yaptı
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MW Challenge triatlonunun Bodrum’daki ilk yarışında, katılımcılar DoubleTreeby Hilton Bodrum Işıl Club Ultra AllInclusive Resort’un kristal berraklığındaki plajından başlayarak 600 metrelik parkurda iki tur yüzüp 1,2 km’lik yüzme etabını tamamladılar. Ardından, Bodrum’un eşsiz manzarası ve tertemiz havasında 60 km’lik bisiklet parkurunda, Torba kavşağı ile Güvercinlik hattı arasında 2,5 tur pedal çevirdiler. Son olarak, tarihi Leleg Yolu’nda çam ormanları ve deniz manzarası eşliğinde 10 km’lik ilk ve 5 km’lik ikinci turdan oluşan patikada koşusunu tamamlayarak yarışı başladıkları noktada sonlandırdılar.

Triatlon yarışları 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti

Dünyanın en zor mücadeleleri arasında ilk sıralarda yer alan triatlon yarışları, bu yıl Türkiye’den ve dünyanın çeşitliülkelerinden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Ege’nin turkuaz sularına sıfır konumu ve mavi bayraklı plajıyla DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Ultra AllInclusiveResort, misafirlerine doğayla iç içe bir tatil vadediyor. Bahçe ve deniz manzaralı odaları, süit ve villa seçenekleriyle konforu ön planda tutan tesis, spa, hamam, sauna, spor salonu ve wellness aktiviteleriylemisafirlerine bedensel ve zihinsel yenilenme imkânı sunuyor. Tatiline hareket katmak isteyenler içinse voleybol, basketbol, tenis gibi spor olanaklarının yanı sıra kano, deniz bisikleti ve jet ski gibi su sporları bulunuyor.

Ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veren tesis, Ege’nin doğasını konfor ve zarafetle buluşturarak her yaştan yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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