Türkiye Hayat Emeklilik müşterilerine özel %20 indirim kampanyası

Türkiye Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ya da İhtiyari Hayat poliçesi bulunan 18 yaş üstü müşterilerine Türkiye Sigorta’dan uygun koşullarda sigorta yaptırabilecekleri bir indirim kampanyası başlattı. Türkiye Hayat Emeklilik’i tercih edenler 1 Haziran- 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye Sigorta’nın kasko, konut ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde %20 indirim fırsatlarıyla sigorta sahibi olacak.

Türkiye Sigorta’nın her ihtiyaca göre hazırlanmış geniş teminat kapsamı ile sunduğu kasko, konut ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinden kendileri için en uygun olanı seçen Türkiye Hayat Emeklilik müşterileri; kampanya kapsamındaki ürünlerde %20 indirim imkanından yararlanabiliyor.

31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak

Kampanya, bireysel emeklilik katılımcılarının yanı sıra gruba bağlı bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik sözleşmesi olan katılımcıları da kapsıyor. Türkiye Hayat Emeklilik müşterileri sistemde kalma süresi aranmadan Türkiye Sigorta’nın indirim fırsatlarıyla sigortalarını yaptırabiliyor. BES veya İhtiyari Hayat poliçelerinde aylık asgari 1000 TL ve üzeri katkı payı ya da prim ödemesi yapan katılımcılara özel hazırlanan %20 indirim kampanyası, 31 Ağustos 2024 tarihlerine kadar geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Türkiye Sigorta acenteleri veya anlaşmalı banka şubelerinden ürünler hakkında bilgi alarak poliçelerini indirimli olarak düzenletebiliyorlar.