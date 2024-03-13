Türkiye Sigorta ilk entegre faaliyet raporunu yayınladı

Daha önce finansal performansını yıllık faaliyet raporları, sürdürülebilirlik performansını ise sürdürülebilirlik raporlarıyla paylaşan Türkiye Sigorta, ilk entegre raporunda finansal ve finansal olmayan performansını değerlendirdi.

Uzun vadeli stratejilerle şirket için değer oluşturma modeline girdi sağlayan tüm çalışmaları ve performans verilerine dayalı çıktıları fırsat ve riskleriyle analiz eden rapor, bugüne kadar yıllık faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlarındaki değerlendirmeleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bir arada sunuyor.

Sigorta deneyimini "sonra"dan "önce"ye taşıyarak, herkes için hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma hedefiyle yoluna devam eden Türkiye Sigorta, 2023'ü 59,5 milyar lira prim üretimi ve yüzde 13,9 pazar payı ile sigorta sektörünün lideri konumunda kapattı.

Karlılığını ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6,5 kat artırarak, 2023'ü 6,2 milyar lira kar ile kapatan Türkiye Sigorta başarısını bir kez daha pekiştirdi.

Türkiye'deki 3 bin 640 acente, 4 bin 784 banka şubesi, 123 broker, 14 acente ve 11 bankasürans bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sigorta'nın hazırladığı rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (International Integrated Reporting CouncilIIRC) Raporlama Çerçevesi, Borsa İstanbul'un Entegre Raporlama Rehberi ve Global Integrated Reporting Initiative (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlandı.

Türkiye Sigorta'nın faaliyet gösterdiği sigortacılık sektörünün genelinde kabul gören teknik ve finansal performans göstergelerine de rapor içinde yer verilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu çerçevesindeki ilkelere uyum sağlanan konular, raporun ilgili bölümlerinde açıklandı.