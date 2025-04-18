Türkiye’de hedef 2053 olarak belirlenmişti... Koluman, karbon nötr hedefini Türkiye’den önce gerçekleştirecek!

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de düzenlenen CNR Lojistik ve Taşımacılık Fuarı kapsamında organize edilen iki panelde, yeşil dönüşüm ile liderlik konuları tartışıldı. ‘Yeşil Lojistik ve Sürdürülebilirlik Çözümleri’ başlıklı oturumda karbon ayak izini azaltma, sürdürülebilir nakliye ve enerji verimliliği konuşuldu. Otomotiv sektörünün Türkiye’deki öncü markalarından Koluman’ın Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Türkay Saltık, şirketin ‘karbon nötr’ hedefinden söz etti. Faaliyetlerinin her alanında bu amaç doğrultusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Ali Türkay Saltık, bünyelerinde oluşturdukları GreenTeam’in (Yeşil Takım) üretim süreçlerinden tedarik zincirine, atık yönetiminden enerji tasarrufuna kadar pek çok kritik sürece aktif katıldığını anlattı. Doğa ve toplumu ilgilendiren konulara dokunan ekibin ‘temiz ve sürdürülebilir üretim’ ilkeleri çerçevesinde enerji ve su verimliliğini artırmak için tasarruf edilebilecek tüm noktaları işaretlediğinden bahseden Saltık, benzer çalışmalardan alınan çıktıları iş ortaklarıyla paylaşarak, onların da kendi içlerinde benzer bir oluşum kurmalarına yardımcı olduklarını aktardı.



Üretimi artırdı, çevresel etkileri azalttı

Koluman’ın 310 bin metrekarelik tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan temin edildiğine dikkat çeken Ali Türkay Saltık, hatlardaki çatı dizaynı sayesinde güneş ışığından azami fayda sağladıklarını dile getirerek, “Fiber lazer kesim yatırımıyla enerji ve hammadde tasarrufu sağladık. Opsiyonel kamera sistemiyle fire malzemeleri yeniden değerlendiriyoruz. Robot teknolojisi sayesinde, kaynak ve boya hatlarındaki atık oluşumunu asgariye indirdik. Optimizasyonla KTL fırın ile kumlama sistemlerindeki enerji ve hava sarfiyatını azalttık. Koluman, 2024’te ISO 500 listesinde 254’üncü sıraya yükseldi. Bu demek oluyor ki üretim kapasitemiz arttı. Ancak çalışmalarımız sayesinde sera gazı salınımı ve karbon ayak izimizi önemli düzeyde azalttık. 2028’e kadar operasyonel karbon salınımını yüzde 50 düşürmeyi, üretim başına su tüketimini ise yüzde 25 azaltmayı hedefliyoruz. Böylelikle 2050 yılında 0 emisyonla, karbon nötr bir şirket olmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin karbon nötr hedefi 2053 olarak belirlenmişti. Her şey yolunda giderse ülkemizden 3 yıl önce karbon nötr olacağız” dedi.