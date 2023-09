Türkiye’nin 176. en büyüğü AYD Otomotiv oldu

Takip Et

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

AYD Otomotiv Endüstri, otomotiv sektöründe devler arasında 17. Sırada yer alırken, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 91., en çok istihdam sağlayan 35. firması oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, ihracat üretim ve istihdama yönelik yatırımların, büyümenin devam edeceğinin altını çizdi. Aydın şunları söyledi, “Türkiye’nin dev sanayi kuruluşlarının yer aldığı ve ülkemizin en önemli araştırmalarından İSO 500 araştırmasında zirveye doğru yükselmeye devam ediyoruz. Direksiyon, süspansiyon ve fren parçaları üretiminde sektöründe dünya lideri olan AYD, ülke genelinde yapılan araştırmalarda da başarısını tescilliyor. AYD Otomotiv Endüstri olarak bu yıl 8 basamak daha yükselerek Türkiye’nin en büyük 176. firması olduk. Otomotiv devleri arasında ise her şeyi ile %100 yerli ve milli tek firma olarak 17. sıradayız. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında en çok istihdam sağlayan 35. firması olurken, yine aynı listede Türkiye’nin en çok ihracat yapan 91. firması olduk. Ayrıca 2022 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’’nde ALTIN İHRACATÇI ÖDÜLÜ'nün sahibi olduk. AYD bu büyük başarıları Anadolu'nun merkezinde, yani Konya’da olmasına rağmen, çok büyük zorluklara, her türlü engel, engellemelere rağmen sadece ve sadece kendi imkânları, alın teri ve emeği ile gerçekleştiriyor. Konya merkez dışında ilçelere hatta köylere kadar uzanan 5.000 çalışanımızla sıfır ithalat ve yaptığımız dev ihracatla cari açık kapatıyoruz. Ödediğimiz çok büyük miktarlı vergilerle, devletimize, ülkemize ve milletimize çok büyük katkılar sağlıyoruz. “Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” ruhu ve aşkıyla “Durmak yok yola devam, büyümeye devam” sloganıyla daha fazla çalışmaya ve yeni yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu başarıları ve rekorları sağlayan başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm dünyadaki müşterilerimize ve AYD paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.