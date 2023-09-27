Abdioğulları, İSO 500’de 263. sıraya yükseldi

ADANA/EKONOMİ

Endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstil alanında üretim yapan Abdioğulları’nın kardeş firması Filpa da 4 kıtada yaklaşık 60 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 292’ncİ sırada bulunuyor.

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yeni açıklanan listeyle ilgili açıklamasında “Yurt içinde ve yurt dışında kullanıcılarımıza sunduğumuz rekabet gücü yüksek çözümlerle ülkemizin katma değerli ihracat hedeflerine en yüksek girdileri sağlamaya gayret edeceğiz” dedi. Sektörlerinde 59 yıllık tecrübeye sahip olduklarını, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 400 bin metrekare alanda kurulu 9 tesiste, yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Sütcü, şöyle devam etti: "Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olma vizyonunu benimsiyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gereksinimi, emisyon değerlerinin azaltılması ve karbon ayak izlerinin en düşük seviyeye indirilmesi konularında gösterdiğimiz hassasiyet ile ürettiğimiz ürünler hayatın birçok farklı alanında kullanılırken sürdürülebilirliği de ön plana alıyoruz.”

“GES gücümüz 25 MW’ın üzerine çıktı”

Çevreyi koruma ve enerji maliyetlerini düşürme amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini hayata geçirdiklerini anlatan Sütcü, global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 6 yılda 25 MW’ın üzerinde güneş enerjisi santrali (GES) kurduklarını ifade etti.

“Başarının koşulu, büyüme fırsatlarını görme ve kurumsallaşma”

İş dünyasında değişimi yakından takip ettiklerini vurgulayan Sütcü, “Doğru pozisyon alabilmek büyümenin en temel koşullarından biri. Büyüme fırsatlarını görebilmek ve yararlanabilmek için de güçlü öngörü ve analiz kabiliyetinin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da şirketler için ‘kurumsallaşma’ hayati önem taşıyor. Kurumsallaşma olmazsa, büyüme de gelişim de sürdürülebilir olmaz. Hali hazırda yapısal iyileştirme ihtiyacı olan verimlilik, katma değer, teknoloji alanlarda alınması gereken tedbirler daha fazla aciliyet göstermeye başladı. Bu süreçte en belirleyici faktörü ise dijital dönüşüm alanında kaydedilen gelişme oluşturuyor" diye konuştu.

AbcoFARM ile tarıma yatırım

2020 yılında abcoFARM markası ile Çukurova’da 1000 dönüm narenciye bahçesi ve 870 dönüm zeytin bahçesi kuran, Ereğli’de 1.050 dönüm elma bahçesi projesi hayata geçiren şirket, toplam 2 bin 920 dönüm alanda tarım sektörüne de giriş yaptı.