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Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato başvurusunda bulundu!

Türkiye genelinde 100 akaryakıt istasyonuyla hizmet veren Euroil, konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti atadı.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato başvurusunda bulundu!
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Türkiye genelinde, özellikle taşra bölgelerinde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren Euroil, konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti atadı.

Yaklaşık 100 istasyona sahip

Türkiye’de 29 ilde istasyonu bulunan ve çoğunlukla taşra bölgelerinde hizmet veren Euroil, iflasın eşiğine geldi. Halihazırda yaklaşık 100 istasyona sahip olan şirket, aynı zamanda Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına dağıtım gerçekleştirmekte.

Konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye’de görülen yüksek enflasyonun ardından çok sayıda işletme kapanma tehlikesi yaşarken, uzun süredir mali sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Euroil, iflas öncesi son aşamada olarak bilinen konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden biriydi

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere Mali Müşavir İşletme Uzmanı Yasin Doğan, Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden ve İcra İflas Hukukçusu İbrahim Aşık’tan oluşan 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Son yıllarda değişen ekonomik model ve uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle küçülme sürecine giren Euroil, 2010 yılında 303 istasyonla Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden biriydi.

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