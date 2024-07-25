Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlenecek

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri belirleyecek “Türkiye 100” isimli bu programa başvurular başladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Eylül 2024 tarihine kadar başvuruların devam edeceğini belirterek, tüm şirketleri başvuruya çağırdı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden birisi yapmak için durmadan çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu hedefe ulaşabilmek için ekonomik büyümemizi tempolu bir biçimde devam ettirmemiz gerekiyor. Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programı ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz.” dedi.

Bu programla Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Başarılı şirketlerimizin görünürlüklerini artırarak, bu şirketlerimizin yeni yatırımcılara, müşterilere ve tedarikçilere erişimini kolaylaştırmak ve bu sayede büyüme süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Türkiye 100 girişimcilerinin başarı öykülerinin, iş hayatına yeni gireceklere örnek olmasını umut ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

2023’te 5 milyon ciro elde eden başvurabilecek

Programa, 31 Aralık 2020 ve öncesinde kurulan, 2021 yılında en az 2 milyon TL satış gelirine sahip, 2023 yılında en az 5 milyon TL satış gelirine sahip, 2021-2023 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında artıran ve 2023 döneminde en az 10 çalışana sahip şirketler başvuru yapabilecek. Ayrıca, başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de olması gerekiyor.

Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin, yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin, hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin, kar amacı gütmeyen şirketlerin, franchise işletmelerinin, otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmayacak.

Holdinglerin başvuruları da geçerli sayılmazken; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilecek. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler de yine başvuruda bulunabilecek.