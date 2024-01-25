Türkiye’nin ‘En İtibarlı Markaları’ belli oldu

İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğinde Türkiye İtibar Akademisi tarafından 13’üncüsü gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2023 – 15 Ocak 2024 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile ahşap parkeden akaryakıta, ayakkabıdan bankacılığa, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 40 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Ülkenin ekonomik şartları tercihlere de yansıdı

Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile arandığını belirten İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar “10 yılı aşkın süredir düzenli olarak gerçeleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi karşımıza her yıl değişik sonuçlar çıkartarak Türk halkının seçimlerini ve seçimlerindeki değişiklikleri gözlemlemek için çok değerli bir araştırma oldu. Biz ‘Türkiye İtibar Endeksi‘ ile itibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde altyapı sağlıyoruz. Ülkemizde son 5 yıl içerisinde değişen ekonomik şartların da kamuoyunun marka seçimlerine ne denli yansıdığını bu seneki araştırmamız ile tekrar görmekteyiz. Raporu satın alan markalar hem müşteri tercihlerini görüp pazarlama stratejilerini mevcut duruma göre düzenleyebilecek, radara girmişse bu sayede önümüzdeki senelerde üst sıralara yükselebilecek hem de iletişim çalışmalarında raporumuzu referans göstererek itibarlı olduğunu kamuoyuna iletebilecekler” dedi.

İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar

Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü “İstanbul Kent Üniversitesi olarak bu yıl ilk kez İtibar Akademisi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptık. Çok keyifli bir törenle, Türkiye’nin önde gelen markalarına ödüllerini takdim etmiş olduk. Gerçekleştirilen araştırma ve sonuçlarının, hem tüketiciler hem de markalar bakımından çok önemli olduğunu ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi noktasında büyük rol oynadığını düşünüyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi olarak böyle bir organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğe yön veren araştırmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye geneli alfabetik sıralaması

Adıyaman Çiğ Köftecisi Ömer Aybak, Adidas, AFAD, Ağaoğlu, Akbank, Aksa Doğalgaz, Aksigorta, Altınay Teknoloji Grubu, Altınkaynak Şirketler Grubu, Altınyıldız, Altus, Amazon, Anadolu Grubu, Apple, Aptamil, AQUATÜRK, Arçelik, Armine, Arzum, ASELSAN, Atasay, Atasun Optik, Atatürk Orman Çiftliği, Audi , Avon Türkiye, Ayazoğlu Tekstil, AYGAZ, Banvit, Bargello Parfum, Baydöner, BAYKAR Teknoloji, Beko, Bellona, Bershka, Beşiktaş, Beymen, BEYPİLİÇ, Bim A.Ş, Bingo, BMW, Borusan Cat, Bosch, BOTAŞ, Boyner, Burger King®, Calvin Klein, Casper, Civil, Colin’s, ÇAYKUR, D&R, Danone, Dardanel, DeFacto, DIOR TR, Doğtaş Doğuş Otomotiv, Domestos, DOST, Dyson, E.C.A , Ebebek, Eczacıbaşı, Enerjisa, Enpara, Erdemir, Erikli Doğal Kaynak Suy, ETİ, Eyüp Sabri Tuncer, Fakir, Farmasi, Flo, Flormar, Ford, Galatasaray, Getir, Gratis, GUESS®, Güral Porselen, H&M, Hacı Şakir, Hummel, IKEA, İçim, İstikbal Mobilya, Kiğılı, Koç Holding, Koton, Koza Altın, Kütahya Porselen, LC Waikiki, Limak Holding, Madame Coco, MAVİ, Mercedes-Benz, Migros, Mini Cooper, MNG, Nescafé®, NIKE, NIVEA, Opel, Opet, Oriflame Kozmetik, Pegasus, Penti, PEPSİ, Petrol Ofisi, Pınar, PTT, Sabancı Holding, Samsung, Sürat Kargo, Sütaş, Şişecam, Teknosa, Tesla,TOGG, Torku, Toyota, Trabzonspor, Trendyol, Turkcell, Tüpraş, Türem A.Ş, Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vans TR, VavaCars, Vestel,Victoria's Secret, Vodafone, Watsons, Western Union, Xiaomi, Yemeksepeti, Yıldız Holding, Yunus Marketler Zinciri, ZARA, ZEN Pırlanta, Ziraat Bankası, Ziylan Group

Sektörde dereceye giren ilk 10 markanın alfabetik sıralaması

Ahşap Parke ve Ahşap Kapı Ürünü: AGT, AKORMAN, Çamsan, IKEA, KALE, Koçtaş, Kronospan, Kronotex, Sicilya, Yıldız Entegre

Akaryakıt: Aygaz, Aytemiz, BP, Kadoil, Milangaz, Opet , Petrol Ofisi, Shell, Total, Türkiye Petrol

Araç Kiralama: Avis, Budget, Carpay, Central, Enterprise, Mayrent, Nissa, Otoplus, Sixt, Yolcu360

Alkolsüz İçecek: Beypazarı, Cappy, Coca Cola,Çaykur, Dimes, Fanta, Kızılay, Maltana, Pepsi, Uludağ

Altın ve Mücevherat: Altınbaş, Altınkaynak, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Gilan, Koçak, Lizay, So CHIC, ZEN Pırlanta

Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti, Halkbank, ING, QNB Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası

Beyaz Eşya: Arçelik, Altus, Beko, Bosch, Dyson, LG, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, Bolca, CP, Erpiliç, Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Orvital, Şenpiliç

Bebek ve Çocuk Ürünleri: Civil, Dalin, Ebebek, Joker, Panço, Prima , Sleepy, Soobe, Uni Baby,Wee Baby

Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata: Bifa, Eti, Haribo, Lotus, Milka, Nestle, Oreo, Şölen, Torku, Ülker

Küçük Ev Aletleri Ve Ankastre: Arçelik, Arzum, Fakir, Philips, Siemens, Sinbo, Karaca, Korkmaz, Kumtel, Tefal

Elektronik Eşya: Acer, Apple, Arçelik, Bosch, Dyson, LG, Philips, Samsung, Siemens, Vestel

Erkek Giyim: Altınyıldız, D`S Damat, DeFacto, GUESS®, Hugo Boss, Kiğılı, Koton, Lc Waikiki, Mavi, U.S. Polo Assn.

Elektronik Perakende: Acer, Apple, Arçelik, Bosch, Dyson, LG, Philips, Samsung, Siemens, Vestel

Enerji: Aksa Doğalgaz, Aydem, Aygaz, Cengiz Enerji, Enerjisa, EÜAŞ, Kolin, Limak, Tüpraş, Zorlu Enerji

Dijital Bankacılık Uygulaması: Akbank, Denizbank, Enpara, Garanti, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Ziraat Bankası

Fast Food (Yerli): Aspava, Baydöner, Ekrem Coşkun Döner, HD İskender, Komagene, Köfteci Ramiz, Köfteci Yusuf, Pidem, Tavuk Dünyası, Terra Pizza

Fast Food(Yabancı): Arby's, Burger King, Cajun, KFC, McDonald's, Popeyes®, Sbarro, Starbucks, Subway, TAB Gıda

Holding: Abalıoğlu, Acarsan, Ağaoğlu, BAYKAR Teknoloji, Koç, Limak, Polisan, Sabancı, Yıldız, Zorlu

İnşaat: Ağaoğlu, ATA İnşaat, Gap İnşaat, IC İçtaş İnşaat, Limak, Mapa Grup, Rönesans, Sümeroğulları İnşaat, Tepe İnşaat, Yıldız İnşaat

Kağıt Havlu Ve Tuvalet Kağıdı: Bellino, Confort, Familia, Focus, Lila, Maylo, Papia, Selpak, Sleepy, Solo

Kargo: Aras, GKN Kargo, Metro Kargo, MNG, PTT, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS Kargo, Yurtiçi Kargo

Mobilya: Bellona, Doğtaş, Enza Home, IKEA, İstikbal, Kelebek, Lazzoni, Mondihome, Mudo, Vivense

Mutfak Ve Banyo Tezgahı: Belenco, Cerva, Çimstone, Dekton Tezgah, Dominox Tezgah, IKEA, Koçtaş, Mermerist, Silestone Tezgah, Vitra

Otomobil: Audi, BMW, Fiat, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Toyota, Volvo

Pizza (Yerli): Memo Döner Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Pizza Time, Pizzabulls, Tadım Pizza

Pizza Yabancı: Domino's Pizza, Italian Dİ'PİZZA, Little Caesars Pizza, McDonalds, Nappo Pizza, Papa Johns, Pizza Hut, Pizza Time, Sbarro, Subway

Porselen Ve Züccaciye Ürünü: Emsan, Güral Porselen, Karaca, Korkmaz, Kütahya Porselen, Lav, Paşabahçe, Porland, Schafer, Taç

Sigorta: AgeSA, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, AXA, Koru Sigorta, Mapfre, Sompo Sigorta, Türkiye Sigorta, Unico Sigorta

Süpermarket: A101, Altunbilekler, BİM ,Çağdaş, Gross, Macro Market, Metro, Migros, ŞOK, Yunus Marketler Zinciri

Süt Ve Süt Ürünleri: Atatürk Orman Çiftliği, Dost, Eker, İçim, KAY, Mis, Pınar, Sütaş, Torku, Ünal

Spor Giyim: Addax, Adidas, Asics, Converse, Decathlon, Hummel, Nike, Puma, Skechers, Vans

Kadın Giyim: Accort, Bershka, DeFacto, H&M, Koton, Lc Waikiki, Mango, Mavi, Seçil Store, Zara

İç Giyim: Calvin Klein, Dagi, Koray, Penti, Pierre Cardin,Rokin, Seher Yıldızı, Sense, Suwen, Tutku

Ev Tekstili: Beymen, Emsan, English Home, İpek, Karaca, Korkmaz,Madame Coco, Özdilek, Sarev, Taç

Kadın Hijyen Ürünleri: Adidas, Gratis, Kotex, Molped, Nivea, Orkid, P&G, Rexona, Sebamed, Sleepy

Kozmetik: Avon, Farmasi, Flormar, Golden Rose, Gratis, Loreal Paris, MAC, Nivea, Sephora, Watsons

Şampuan ve Şaç Bakım Ürünü: Bioxcin, Blendax, Clear Men, Dove, Elidor, Elseve, Gliss, Head&Shoulders, Pantene, Urban

E Ticaret Sitesi: Amazon, Cimri, Çiçek Sepeti, Getir, Hepsiburada, Sahibinden, Teknosa, Trendyol, Yemek Sepeti

Vitrifiye ve Seramik: Çanakkale Seramik, Duratiles, Ege Seramik, Gresan, Hitit Seramik, Kale Seramik, NG Kütahya Seramik, Peronda, VitrA, Yurtbay Seramik