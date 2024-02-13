Türkiye’nin ilk yeni nesil Porsche Showroomu Bursa’da

ALİ ŞAHİN/BURSA

VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, SEAT&CUPRA, Porsche ve DOD markalarının yetkili satış, filo satış ve servis hizmetlerini yürüten Arca Otomotiv, yetkili olarak temsil ettiği 7 marka için Ankara ve Bursa’da sıfır araç, ikinci el araç, yedek parça ve satış sonrası hizmetleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ankara’daki yaklaşık 27 bin 500 metrekarelik alanın ardından yakın zamanda da Bursa’daki 37 bin 447 metrekarelik tesislerinde de faaliyete başladıklarını belirten Arca Otomotiv CEO’su Usame Derindere, “Bursa’da Doğuş Otomotiv’den bu alanı devraldıktan sonra yüzde 90’ın üzerinde personel ile operasyon yetkinliğini koruduk. Bursa operasyonumuz 300 kişiye istihdam sunan bir yapıda. Çevredeki bazı il ve ilçelere de hizmet veriyoruz. Halihazırda birçok şehirde de bayilerimiz aracılığı ile süreci yönetiyoruz” dedi.

“Yeni elektrikli modeller yılın 2. yarısında gelecek”

Türkiye’nin ilk yeni nesil Porsche Showroomunun Arca Otomotiv Bursa’da yer aldığını vurgulayan Derindere, “Sektördeki değişimi ve yenilikleri takip ediyoruz. Türkiye’nin ilk Volkswagen Dijital Satış Showroomu’nu Ankara’da da kurduk. 2024 markalarımız için yenilenme ve yeni modellerin piyasaya sunulduğu bir yıl olacak. Özellikle yılın 2. yarısından itibaren birçok yeni elektrikli modeli müşterilerimiz ile buluşturacağız. Volkswagen binek tarafında yılın ikinci yarısı ile birlikte ID.3, ID.4 ve ID.7 showroomlarımızda olacak. Volkswagen ticari tarafında ise ID Buzz modelini müşterilerimiz ile buluşturacağız. Ayrıca Porsche tarafında da ön talep toplamaya başladığımız Macan EV tarafında önemli bir ilgi var. Bu model için şimdiden Türkiye genelinde 100’ün üzerinde talep aldık. Seat yoluna devam ederken Cupra markasının konumlaması da piyasada iyice oturdu. O tarafta da ciddi bir hareketlilik yaşandığını dünya pazarındaki rakamlardan da görüyoruz. Değişen kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle pazardaki SUV hakimiyeti yüzde 50 seviyesine çıktı. Avrupa’da araç fonksiyonelliği ön planda. Bütün bu sebepler nedeniyle markalarda dönüşüm yaşanıyor” diye konuştu.

“Bursa’nın ekonomisi çok güçlü”

Doğuş Otomotiv’den 622 milyon 160 bin TL karşılığında Haziran 2023’te Bursa’daki taşınmazları devraldıklarını ve 6 aylık süreçte de yapılanmalarını tamamladıklarını söyleyen Derindere, “Bursa ekonomik anlamda oldukça güçlü bir şehir. Ortalama gelir seviyesine baktığımızda da Ankara’nın bile önünde. Endüstrilerin gücü sebebiyle mavi yaka çalışanlar bile ciddi gelirlere sahip. Bütün bu imkanları göz önüne alınca bizim yer aldığımız sektör açısından Bursa’da önemli bir potansiyel bulunuyor. İnsan yapısı olarak beşeri ilişkilerin kolay olduğu, sıcak kanlı insanların yer aldığı bir Anadolu şehri. Ancak bununla birlikte Bursa’da kazanılan paranın Bursa’da harcanmaması gibi bir durumu da gözlemledim. Bursa’da bir statü göstergesi olarak aynı araç Bursa’da olsa bile İstanbul’dan alma eğilimi var. Bu algıyı kırmaya çalışıyoruz. Binek araç satışları bizim cephemizde ilk sırada ancak ticari araç satışlarına baktığımızda da Türkiye’de ilk üçteyiz. Buradaki temel nedenlerden biri olarak da Bursa’nın güçlü KOBİ yapısını söyleyebiliriz” dedi.

“Kredi baremleri ve ÖTV dilimleri güncellenmeli”

Sektörde son dönemde yaşanan sorunlara da değinen Arca Otomotiv CEO’su Usame Derindere, “BDDK kredi baremlerini uzun süredir güncellemiyor. Bugün satışını yaptığımız bir çok araç 2 milyon TL’lik baremin üzerinde kaldı. Bir çoğu da sınırda ve tek bir zam ile kredi kullanılamaz hali alacak. Bu baremler nedeniyle piyasadaki otomobillerin büyük bir bölümü için maksimum 300 bin TL’lik finansman desteği verilebiliyor ki bu rakamın da vadesi en fazla 12 ay olabiliyor. Ülkemizdeki ekonomi politikaları kapsamında borçlanmayı azaltıcı önlemleri destekliyor ve bu adımların atılması gerektiğini biliyoruz. Ancak bazı rakamlar piyasa açısından anlamını yitirdi. Mesela ÖTV oranlarındaki baremleri bugün neredeyse kimse ezbere sayamıyor çünkü ilk kademelere uygun fiyatlı araç piyasada bulunmuyor. Neredeyse tüm araçlar yüzde 80’lik dilimde. Bu rakamların güncellenmesi piyasanın dinamikleri açısından önemli. Çünkü hükümetin en büyük 3 ÖTV kaleminden birisi araç satışları. Biz bu araçları satamazsak araçlar vergiye de dönüşmeyecektir. Bizim araçları satabilmemiz için de regülasyonlar ile piyasanın birbiri ile uyumlu olması gerekli” diye konuştu.