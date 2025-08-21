Türkiye'nin turizm gelirlerindeki büyüme, otel yönetim sistemlerinde teknolojinin önemini artırıyor

2025 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye, turizm gelirlerinde önemli bir büyüme kaydetti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 25,7 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı ikamete sahip vatandaşların turizm gelirlerine katkısı yüzde 18,8 olarak gerçekleşirken, kişi başı ortalama turizm geliri yüzde 5,6 artışla 996 dolara yükseldi. Ayrıca kişi başı gecelik ortalama gelir de yüzde 8,1 artarak 106 dolar seviyesine çıktı.

Gelir artışı ve turist sayısı, otellerde dijital çözümleri öne çıkardı

Bu olumlu gelişmeler, Türkiye'nin turizm sektöründeki rekabet gücünü artırırken, otel işletmelerinin de daha etkin ve yenilikçi yönetim sistemlerine olan ihtiyacını artırıyor. Turist sayısındaki artış ve gelirdeki büyüme, müşteri deneyimini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için teknolojik çözümleri ön plana çıkarıyor.

Protel CFO'su İlkiz Özcan, “2025'in ilk yarısındaki güçlü turizm gelirleri, sektörün dinamik ve büyüyen yapısını ortaya koyuyor. Protel olarak, sunduğumuz mobil erişim ve bulut tabanlı çözümlerle otel işletmelerinin operasyonlarını hızlandırmalarına ve misafir memnuniyetini artırmalarına destek oluyoruz. Bu sayede Türkiye'nin turizmdeki liderliğini pekiştirmeye katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Protel’in yenilikçi çözümleri otel yönetiminde esneklik sağlıyor

Protel'in yenilikçi otel yönetim sistemleri; mobil cihazlardan kolay erişim sağlayan PMS Mobile ile otel personeli ve yöneticilere operasyonel süreçlerde esneklik ve hız sunarken, Oracle Hospitality tarafından geliştirilen OPERA Cloud, bulut tabanlı yapısıyla otel operasyonlarının her yerden kontrolüne olanak tanıyor. Bunun yanı sıra OPERA On-Prem, yerinde kurulum isteyen otel işletmelerine de güvenli ve kapsamlı yönetim imkanları sunarak rezervasyon, oda ve müşteri yönetimini optimize ediyor.