Türklerin milli içeceğini Çaytaze ile markalaştırdı, hedefi dünyaya tanıtmak

Esra Özarfat / BURSA

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içeceğin çay olduğu ifade ediliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de kişi başı ortalama 3 kilogram çay tüketilirken, çay içme oranı yüzde 90. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan başvuru sonrası ‘Türk çay kültürü’, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne de eklendi. Bu verilerden yola çıkan Bursalı girişimci Ali Ağır; ekonomik, lezzetli ve sağlıklı bir içecek olarak kabul edilen ve Türklerin milli içeceği olarak görülen çayı, ‘Çaytaze’ markasıyla zincir haline getirdi. 2022 yılında toplam 4,1 ton çay sattıklarını, 2023 yılının ilk 6 ayında ise bu rakamın 3,6 ton olarak gerçekleştiğini belirten Ağır, yılsonuna kadar çay satışında 7 tona ulaşmayı beklediklerini, bunun da 2 milyon bardak çay anlamına geldiğini söyledi. Karadeniz bölgesinde yetişen Türk çaylarıyla hazırlanan özel bir harman kullandıklarını belirten Ali Ağır, ilk mağazayı 2016 yılında Yozgat’da, ikincisini ise Kırıkkale’de franchise olarak açtıktan sonra üçüncü mağazayı Bursa’da faaliyete geçirdiklerini kaydetti. Temel olarak mağaza, kiosk konsepti ve paketli çay satışı olmak üzere perakende üzerine yoğunlaştıklarını belirten Ağır, “10 şehirde 15 şube ile Çaytaze olarak hizmet veriyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 20 şubeye ulaşmak. Gelecek yıl ise 25 yeni şube açma hedefimiz bulunuyor. Bizim mağazalarımızda ana ürün çaydır ve iddiamız her zaman taze olmasıdır ancak bunun yanında kahve ve diğer içeceklerimiz de mevcut elbette. Kahve dükkanlarında ise ana ürün kahvedir, yani öncelikleri kahvedir ve pek çoğunda da çay yoktur. İşte öncelikler arası bu nüans aynı zamanda bizim de farkımız oluyor” dedi.

Çaytaze’yi yurt dışına açacak

Çaytaze markasıyla kendi özel harman ürünlerini ihraç etmek için 2024 yılı itibariyle harekete geçeceklerini açıklayan Ağır, sektörle ilgili global fuarları araştırdıklarını, Amerika, Avrupa, Asya ve Uzakdoğu’da içecek sektörü alanında düzenlenen fuarlara katılım sağlayacaklarını duyurdu. Ağır, “Bir Türk markası olan Çaytaze’yi tanıtmak ve pazardan pay alarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Ayrıca Avrupa’ya vermeyi hedeflediğimiz franchiselar ile de mağaza bazında açılım planlıyoruz. Avrupa’da 6 milyon civarında Türk yaşıyor. Her vatandaşımız günde 3 bardak çay içiyor olsa bu yılda ortalama 23 bin ton çay eder. Türkiye’nin ihracatında da Avrupa başı çekiyor, yani çok sayıda Türk Avrupa’ya hem iş hem de turistik sebeplerle ziyarette bulunuyor. Önceliğimiz Türklerin yoğunlaştığı şehirler ile fuar şehirleri olacak. Mağazalara çaylar Türkiye’den gideceği için bu da bir ihracat olacak” diye konuştu.

Tarımın gelişmesi için harekete geçti

Çaytaze olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirirken ‘milli tarımın desteklenmesi’ fikrinden yola çıktıklarını belirten Ağır, Türkiye’de çayın üretildiği Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun gibi illerde yüksek tahsilini Ziraat Fakültelerinde yapmayı tercih edecek gençlere eğitim bursu vereceklerini anlattı. Hedeflerinin tarım konusunda eğitimli bireyler yetişmesine destek olarak milli tarımın gelişmesine katkı sunmak olduğunu vurgulayan Ali Ağır, ayrıca okuldan mezun olduktan sonra markanın franchiseını kurmak isteyen gençlere çok özel avantajlar sunarak iş hayatına atılmalarına da destek olacaklarının altını çizdi.