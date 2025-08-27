  1. Ekonomim
TürkTraktör, kamuya açıklanan güncel beklentileri doğrultusunda, stok planlaması nedeniyle eylül ayında Erenler ve Ankara fabrikalarında aralıklı olarak üretime ara verme kararı aldı.

TürkTraktör'den eylülde üretime ara verme kararı
TürkTraktör'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu kararla Erenler fabrikasında 9 iş gününe kadar ve Ankara fabrikasında ise 6 iş gününe kadar üretim duruşları yaşanacak.

Açıklamada, mevcut pazar koşullarının devam etmesi halinde benzer şekilde üretime ara verilebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili gelişmelerin, faaliyet raporları aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunulacağı ifade edildi.

