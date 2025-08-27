TürkTraktör'den eylülde üretime ara verme kararı

TürkTraktör'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu kararla Erenler fabrikasında 9 iş gününe kadar ve Ankara fabrikasında ise 6 iş gününe kadar üretim duruşları yaşanacak.

Açıklamada, mevcut pazar koşullarının devam etmesi halinde benzer şekilde üretime ara verilebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili gelişmelerin, faaliyet raporları aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunulacağı ifade edildi.